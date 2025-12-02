Un Aston Martin DB5 ruginit, restaurat spectaculos după 50 de ani. Valorează acum un milion de lire sterline. GALERIE FOTO

02-12-2025
Un Aston Martin DB5, care ajunsese atât de degradat încât copiii din cartier se jucau pe el, a fost restaurat și valorează acum un milion de lire sterline.

Aura Trif

John Williams, în vârstă de 71 de ani, din Mold, Flintshire, a cumpărat vehiculul second-hand în 1973 pentru 985 de lire, echivalentul a aproximativ 15.000 de lire astăzi. Ultima dată a condus mașina când avea în jur de 20 de ani, înainte să o lase să ruginească pe aleea casei, potrivit BBC și site-ului oficial Aston Martin.

2.500 de ore de reparații

Bărbatul a economisit 400.000 de lire pentru o restaurare de trei ani la atelierul Aston Martin din Buckinghamshire, unde experții au trebuit să elimine un cuib de șoareci înainte de a efectua 2.500 de ore de reparații.

S-a îndrăgostit de Aston Martin încă de când avea opt ani, când a primit o mașinuță de jucărie, iar la 19 ani economisise suficienți bani pentru a-și cumpăra unul văzut într-o revistă auto. După ce a început să lucreze în Orientul Mijlociu, la sfârșitul anilor ’70, DB5-ul a fost abandonat pe aleea casei, expus condițiilor meteo și copiilor din zonă.

Iuliu Kubola
Cum a reușit un bărbat din UK să scape de închisoare, deși a furat sticle de vin scump, în valoare de peste 31.000 de lire

„Copiii vecinilor săreau pe capotă și le atrăgeam atenția”, a spus soția sa, Susan. „Și apoi unul sărea pe acoperiș întrebându-se ‘funcționează?’ pentru că văzuse filmul Bond și credea că se va ridica.”

Au fost produse doar 1.022 de modele DB5 între 1963 și 1965, iar popularitatea lor a explodat când personajul James Bond, interpretat de actorul Sean Connery, a condus unul echipat cu scaun ejectabil și plăcuțe rotative de înmatriculare într-unul dintre filme.

Mai există doar 39 de astfel de modele în lume

DB5 Vantage în nuanța silver birch grey, deținut de John Williams, este unul dintre cele doar 39 de modele de acest tip din lume. Chiar și în starea sa nefuncțională, ruginit în curtea casei, Aston Martin estima valoarea mașinii la 500.000 de lire, astfel că cuplul a luat în considerare să o vândă.

Decizia a fost luată, iar cuplul a povestit cum au „economisit și sacrificat” pentru a plăti restaurarea timp de trei ani. Cei doi au vizitat frecvent atelierul din Newport Pagnell pentru a urmări progresul lucrărilor. Acum, când restaurarea e finalizată, constructorul estimează valoarea mașinii la 1 milion de lire.

„Ar fi fost aproape mai ușor să construiești o mașină nouă, dar repararea și înlocuirea secțiunilor la o mașină atât de corodată a necesitat multă pricepere și răbdare. Este o mașină copleșitoare – mirosul, senzația, sunetul pe care îl produce. Sunt foarte speciale și nu poți uita scenele celebre din filme”, a mărturisit istoricul Aston Martin, Steve Waddingham.

După prima plimbare cu mașina în peste 45 de ani, John a spus: „Trebuie să fie mai bună decât era când a ieșit din fabrică. A fost incredibil. Mi-aș dori să existe un tratament să arăt din nou 27 de ani. Azi mă simt cu siguranță de 27.”

Deși John și-a împlinit visul de-o viață, spune că nu intenționează să conducă mașina prea des: „Ești limitat în locurile în care o poți lua. Vremea o afectează. Nu vreau să trec prin bălți mari și am neglijat-o o dată. Nu o voi mai face.”

Viața lui Adrian Mutu, spusă ca niciodată până acum, în miniseria „Il Fenomeno” - Exclusiv pe VOYO

Sursa: BBC

