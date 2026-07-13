Biletele pe ruta Constanța – București au fost aproape epuizate.

Fără energie și vizibil obosiți, așa au coborât din trenuri tinerii care au mers la festivalul „Beach, Please!”. Mulți au petrecut până în zori, după care au mers la gară.

Tineri: „Nu mai erau alte bilete, ne-am trezit prea târziu cu biletele. Doar la această oră, e nebunie cu trenurile. De la festival în gară, din gară la Constanța și de la Constanța, și acum la București, și diseară luăm avion și ne întoarcem acasă.” (...)

„Așa ne-am dorit noi – am vrut să ajungem devreme, că stăteam cu atâta oboseală după noi, mai bine dorm la mine în pat.”

Trenurile erau pline.

Tânără: „Doar acum am mai prins loc.”

Reporter: Cu cât timp înainte ați cumpărat biletele?”

Tânără: „Cu 4 săptămâni înainte. Am plecat din Costinești cu mașina și am luat trenul de la Constanța. Am dormit o oră pe tren, dacă se poate pune.”

Pentru mulți, drumul nu se oprește în București. Îi mai așteaptă multe ore de mers cu trenul până acasă, iar unii se întorc și cu suveniruri.

Tânăr: „Ne pregătim să mergem către casă acum”.

Reporter: Unde mergeți mai departe?

Tănăr: La Satu Mare, cu trenul.

Reporter: Sunteți pregătiți?

Tânăr: „Sperăm – ajungem la 7 dimineața mâine.”

Corespondent PROTV: „Nu au lipsit nici problemele. Primul tren care a plecat din Constanța spre București a ajuns aici, în Gara de Nord, cu o întârziere de 30 de minute. În plus, dificil a fost și pentru pasagerii care au așteptat garniturile în gara din Costinești, deoarece acestea au avut întârzieri de peste 60 de minute, iar mulți au pierdut legăturile cu trenurile care plecau din Constanța.”

Trenurile care pleacă din Constanța și Costinești sunt foarte aglomerate. Din cele 25 de garnituri care pleacă luni din Constanța spre București, aproape toate locurile sunt ocupate, chiar dacă, pe perioada festivalului, au fost introduse două trenuri suplimentare.