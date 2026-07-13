Corespondent Știrile PRO TV: „Astăzi este probabil una dintre cele mai aglomerate zile pe calea ferată. Asta după ce tinerii care au fost la festivalul Beach Please se întorc spre casă, iar biletele în trenuri sunt aproape epuizate. Am verificat în urmă cu puțin timp să vedem dacă mai sunt bilete, iar din cele 25 de trenuri care pleacă astăzi din Constanța spre București mai sunt foarte puține bilete disponibile, cele mai multe spre seară și cel mai probabil la clasa întâi. Chiar dacă în perioada festivalului au fost suplimentate, au fost introduse două trenuri noi, acestea au fost deja ocupate.

Biletele pentru aceste trenuri au fost deja vândute. Primul tren a plecat din Constanța la ora 5:30 și a ajuns în Gara de Nord în urmă cu puțin timp, cu o întârziere de 30 de minute. Astăzi va fi aglomerat peste tot și sunt și întârzieri chiar în aceste momente. Un tren care ar fi trebuit să plece din București spre Constanța are o întârziere de 90 de minute, așa că, dacă nu v-ați cumpărat bilete încă, trebuie să știți că sunt șanse foarte mici să mai găsiți unul disponibil și să vă așteptați la aglomerație atât în trenuri, cât și în gări, pentru că foarte mulți călători nu se opresc aici, în Gara de Nord, și își continuă călătoria spre casă.”