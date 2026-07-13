A fost un final spectaculos, cu momente mult așteptate, fani copleșiți de emoții și focuri de artificii.

Cel mai așteptat moment al nopții a fost concertul artistei sud-africane Tyla (TAI-la), care, împreună cu trupa de dansatori, a electrizat mulțimea.

Emoțiile întâlnirilor cu artiștii favoriți au fost copleșitoare pentru mulți tineri. Așadar, a plouat și cu lacrimi.

Reporter: „Mai ai puțin și plângi.”

Fată: „Am plâns toată seara după Tyla. O aștept, este artista mea preferată.”

Băiat: „Frumos și spectaculos. Mă distrez de când am venit.”

Fată: „Seara mea a fost super până acum. M-am distrat foarte tare, mai ales la Tyla.”

Băiat: „Cred că nu s-a mai văzut nicăieri în Europa. Vă iubesc pe toți, nu am ce să zic mai mult decât atât.”

Pe scena principală a urcat și rapperul american Don Toliver.

Printre cei care nu au ținut cont de vreme și s-au distrat până în zori se numără Maria, care a venit la festival cu mama ei, Roxana.

Reporter: „Cine pe cine a convins?”

Fată: „Eu pe mama, dar voia și ea.”

Reporter: „Cum ai convins-o?”

Fată: „Simplu. Într-o seară ne-am luat bilete. Ne-am cumpărat bilete și pentru la anul.”

Femeie: „Sincer, nu mă așteptam să fie atât de frumos și să mă simt tânără.”

Selly, organizator: „Cel mai important, 30.000 de cetățeni străini, dublu față de anul trecut.”

În număr mare au fost turiști din Bulgaria, Anglia și Ungaria.

Tânăr: „Mă simt extraordinar, trăiesc din plin acest moment.”

Reporter: „De unde ești?”

Fată: „Din Bulgaria.”

Reporter: „Cam de câte ori v-a crescut populația localității cu acest festival?”

Dumitru Jeanu, primar Costinești: „Dacă mă gândesc bine, cam de 50 de ori. Costineștiul a ajuns pe harta lumii acum.”

155.000 de oameni au participat la „Beach, Please!”.