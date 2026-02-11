Un prim exemplu vine din Alexandria, unde – la inițiativa primarului – Consiliul Local a aprobat cheltuirea a circa 115.000 lei pentru o petrecere de Valentine’s Day dedicată elevilor de liceu, la un restaurant din oraș.
Petrecere de Valentine's Day cu bani de la primărie, pentru elevi. Covor roșu, căsătorii de o zi, muzică și jocuri
Deși anul abia a început și nu este încă limpede ce bugete vor avea primăriile în 2026, unele administrații locale au început deja să plătească petreceri, din bani publici.
