Zhang Kequn a fost interceptat în timpul unui control de securitate la Aeroportul Internațional Jomo Kenyatta (JKIA) din capitala Nairobi, autoritățile descoperind un transport mare de furnici vii în bagajul său cu destinația China, transmite BBC.

El nu a dat declarații, dar anchetatorii au declarat în instanță că are legături cu o rețea de trafic de furnici care a fost destructurată în Kenya anul trecut.

Furnicile sunt protejate de tratatele internaționale privind biodiversitatea, iar comerțul cu acestea este strict reglementat.

Anul trecut, Serviciul pentru Fauna Sălbatica din Kenya (KWS) a avertizat asupra creșterii cererii de furnici de grădină – cunoscute științific sub numele de Messor cephalotes – în Europa și Asia, unde colecționarii le țin ca animale de companie.

Un procuror de stat a declarat miercuri în fața instanței că Zhang a ambalat unele furnici în eprubete, în timp ce altele erau ascunse în role de hârtie igienică ascunse în bagajele sale.

"În bagajul său personal au fost găsite 1.948 de furnici de grădină ambalate în eprubete speciale", a declarat procurorul Allen Mulama în fața instanței.

„Alte 300 de furnici vii au fost recuperate ascunse în trei role de hârtie igienică din bagaj", a adăugat el.

Procurorul a solicitat instanței o percheziție electronică a dispozitivelor electronice ale suspectului - telefonul și laptopul.

Duncan Juma, un înalt oficial al KWS, a declarat pentru BBC că se așteaptă la mai multe arestări, pe măsură ce anchetatorii își extind investigația în alte orașe din Kenya, unde se suspectează că se practică în continuare capturarea furnicilor.

Traficul cu furnici nu e o noutate în Kenya

În luna mai a anului trecut, un tribunal din Kenya a condamnat patru bărbați la un an de închisoare sau la o amendă de 7.700 de dolari pentru că au încercat să scoată ilegal din țară mii de furnici regine vii, într-un caz fără precedent.

Cei patru suspecți – doi belgieni, un vietnamez și un kenyan – au pledat vinovați după arestarea lor în ceea ce KWS a descris ca fiind „o operațiune coordonată, bazată pe informații”.

Belgienii au declarat în fața instanței că colecționau furnicile foarte căutate ca hobby și nu credeau că este ilegal.

Anchetatorii spun acum că Zhang era creierul din spatele acestei rețele de trafic, dar se pare că a fugit din Kenya anul trecut folosind alt pașaport. Miercuri, instanța a permis procurorilor să-l rețină pentru cinci zile, pentru a permite detectivilor să efectueze investigații suplimentare.

KWS, care este mai obișnuită să protejeze animale mai mari, precum leii și elefanții, a descris hotărârea de anul trecut ca fiind un „caz de referință”.

Furnicile confiscate anul trecut erau furnici gigantice africane, despre care KWS a spus că sunt importante din punct de vedere ecologic, menționând că eliminarea lor din ecosistem ar putea perturba sănătatea solului și biodiversitatea.

Se crede că destinațiile prevăzute erau piețele de animale exotice din Europa și Asia.