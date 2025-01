Tradiții vechi de Bobotează sunt readuse la viață în Suceava. Bucăți de gheață au fost sculptate sub forma unor cruci

În comuna Marginea, obiceiul străvechi a fost reluat după o pauză de 13 ani, la inițiativa preoților.

În localitatea Marginea, credința și munca asiduă s-au împletit într-un spectacol unic, în ajun de Bobotează. Din lacul de la marginea pădurii, bucăți de gheață, a câte 150 de kilograme fiecare, au fost sculptate în detaliu, sub forma unor cruci. Tradiția a fost reînviată după 13 ani de pauză.

Gheorghe Lazăr, primar comuna Marginea:„Am mers dis-de-dimineață acolo, am scos gheața din iaz, după care am prelucrat-o și undeva spre seară am reușit să facem cele 3 cruci de gheață, s-a muncit cu emoție.”

La Solca, tot în județul Suceava, scoaterea bucăților de gheață, din inima pădurii, a fost un test de rezistență pentru tineri. Pe o ninsoare viscolită, le-au transportat cu o sanie, apoi cu un tractor.

Într-un final, crucea de gheață a fost sculptată și așezată în fața bisericii, unde luni are loc ceremonia religioasă.

Cornel Trifan Tehaniuc, primarul orașului Solca: „Tinerii din localitate muncesc 2-3 zile pentru a reuși să facem aceste cruci de gheață. E o tradiție foarte frumoasă, la care participă toată suflarea localității, se merge cu caii împodobiți, cu tineri în costume populare.”

La Iași, pentru că temperaturile au fost ridicate și nici nu a nins, crucea a fost împodobită cu cetini de brad și flori, apoi așezată pe esplanada Catedralei, pentru slujba oficiată de preoții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Pentru enoriați au fost pregătite 10 tone de agheasmă.

Lucian Apopei, director comunicare Arhiepiscopia Iașiului: „Este una dintre cele mai vechi și cele mai mari sărbători ale creștinătății, alături de nașterea și învierea Domnului. Credincioșii vin în număr foarte mare, în această zi, la biserică, și pentru a lua agheasmă mare, adică apa sfințită care capătă putere de a sfinți, de a tămădui și de a curăți.”

Agheasma mare se bea timp de 8 zile, dimineața, pe stomacul gol, spun preoții.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: