Un inginer horticultor și colegii săi au 30 de puncte în diferite cartiere din Iași în care trebuie să curețe pomii și arbuștii ornamentali sau să planteze unii noi.

Ionuț Popa, inginer horticultor: „Apoi, în aprilie intrăm în program de mentenanță.”

Și în altă livadă de pomi fructiferi proprietarul lucrează cu un specialist.

Constantin Moraru, proprietar livadă: „Am apelat la băiat pentru toaletatul copacilor. Eu nu mai pot acum”.

Reporter: Cât timp v-ar fi luat să toaletați toți copacii?

Constantin Moraru, proprietar livadă: Cam o săptămână.”

Cristinel Roșu, horticultor: „În această perioadă, cererea e foarte mare”.

Pregătirile de primăvară au început inclusiv în livezile Universității de Științele Vieții din Iași. Aici, studenți și cadre didactice lucrează împreună la curățarea viței-de-vie și a cireșilor.

Teia Hrib, studentă: „Avem tehnica asta, franceză, aici lăsăm două coarde, iar mai jos facem trei cepi, în rest tăiem pe toate la inel. Aici este lemn bătrân, deci tăiem, iar când le legăm, o să vină o coardă aici, două în partea asta”.

Cristina Zlati, șef lucrări Facultatea de Horticultură: „Tăierile asigură echilibrul între creștere, rodire pentru anul respectiv, dar în același timp pentru rodul de anul următor.”

De anul trecut, universitatea și-a deschis porțile pentru oricine vrea să învețe să curețe corect copacii.

Vasile Stoleru, prorector Universitatea de Științele Vieții din Iași: „Condiția este să se suprapună cu programul pe care îl au și studenții în zilele respective.”

Tarifele pentru curățarea pomilor variază între 50 de lei și 500 de lei, în funcție de mărimea copacului.