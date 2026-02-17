În Cehia, acest lucru se vede în viața de zi cu zi. Clienții pot veni alături de prietenii necuvântători la spa, în hoteluri, cinematografe, cafenele și restaurante.

Cehia este de multă vreme considerată o țară a iubitorilor de animale de companie. Așa că antreprenorii încearcă să se adapteze. De exemplu, cei care vin să se relaxeze la un centru SPA își pot lua câinele cu ei.

Lucie Spackova, Karlova Studanka Spa: „Primim câini de mai bine de zece ani, iar pentru mulți acesta este motivul principal pentru care aleg să vină la tratament aici. Suntem printre puținele locuri care permit acest lucru. Avem oaspeți care revin an de an tocmai pentru că își pot aduce câinii cu ei.”

Femeie: „Vin aici de mulți ani și de 11 ani îmi aduc și câinele. În majoritatea stațiunilor balneare nu este posibil.”Femeie: „Am revenit și anul acesta pentru tratament și este minunat că animalele sunt acceptate în camere.”

Femeie: „De fapt, am ales special acest loc pentru că este singurul unde pot merge la spa împreună cu câinele meu.”

Cehia promovează un stil de viață "pet-friendly"

Tot mai multe orașe încearcă să devină „pet-friendly”. În acest cinematograf din Praga, animalele de companie pot urmări filmele direct din sală.Iar în orașul Slaný, cafeneaua Laskafe este unul dintre localurile unde clienții pot veni alături de patrupede.

Klara Svobodova, stăpâna unei pisici: „Orașul Slaný m-a contactat, în calitate de posesoare de pisică, pentru a identifica locurile care pot fi vizitate alături de animale și pentru a ajuta la promovarea ideii că Slaný este un oraș prietenos cu animalele de companie.”

Radek Vondracek, viceprimarul orașului Slaný: „Astăzi, pentru mulți oameni, animalele fac parte din familie, iar noi vrem să le arătăm că există numeroase destinații aici unde pot veni fără griji cu câinele sau pisica.”

În oraș, sunt nu mai puțin de 10 localuri unde sunt primiți prietenii necuvântători. Altele fac deja schimbări ca să intre și ele în rând cu lumea.

Anna Kovacova, barista: „La Church Cafe îi primim întotdeauna pe toți clienții alături de animalele lor.”

Nu doar cafenelele se orientează să-i mulțumească pe proprietarii de animale. Cehia promovează accesul câinilor și în restaurante, parcuri și chiar muzee. Unele aplicații listează peste 500 de locuri „drept prietenoase cu animalele”.