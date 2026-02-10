Păsările grațioase s-au adunat pe malul înghețat al Prutului, în zona comunei Hudești din județul Botoșani.

Cum terenurile sunt pline de zăpadă, lebedele găsesc greu de mâncare. Așa că oamenii locului s-au mobilizat.

Localnicii aduc hrană pentru lebede

Ciprian Gabriel Curcă, viceprimarul comunei Hudești: „Am venit cu niște cereale, să le dăm mâncare. Le-am adus un sac, pentru 3-4 zile o să mai aibă ceva mâncare.”

Specialiștii atrag atenția că lebedele trebuie hrănite doar cu boabe de grâu, porumb, floarea-soarelui sau cu legume și fructe.

Dr. Oana Tănase, Facultatea de Medicină Veterinară, USV Iași: „Ar fi recomandat să evităm pâinea și produsele care conțin sare, pentru că sarea se poate acumula și poate determina fenomene nervoase și intoxicații.”

Specialiștii explică modul corect de hrănire

Daniel Bejinariu, medic veterinar: „Alimentația venită din partea omului trebuie oprită atunci când lacul se dezgheață. Lebedele, fiind în mare parte erbivore, se hrănesc cu alge, rădăcini sau mici viețuitoare.”

Autoritățile monitorizează situația și le recomandă oamenilor să nu se apropie de înaripate și de podurile de gheață formate pe Prut.

Autoritățile avertizează populația să păstreze distanța

Cristina Kashyap, comisar-șef Garda de Mediu Botoșani: „Orice animal sălbatic, în momentul în care întâlnește un om, se ferește. Clar că aceste exemplare, dacă erau flămânde, s-au apropiat de mal. Nu recomandăm, sub nicio formă, să se ajungă în zonă, pentru fotografii.”

Tot specialiștii mai precizează că frumoasele înaripate nu trebuie stresate inutil. Până când vremea se va încălzi, hrănirea lor se va face controlat.