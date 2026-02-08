Unde să pleci în Europa de Ziua îndrăgostiților cu bilete de avion ieftine. Destinații de Valentine’s Day 2026

Ziua Îndrăgostiților este prilejul perfect pentru o escapadă romantică, iar vestea bună este că nu trebuie să cheltui o avere pentru a trăi momente memorabile alături de persoana iubită.

Europa abundă în orașe fermecătoare, peisaje spectaculoase și atmosfere pline de farmec, iar cu puțin noroc la căutarea biletelor de avion, poți transforma 14 februarie într-o experiență de neuitat fără să-ți golești portofelul. Fie că visezi la plimbări pe străzi medievale, cine la lumina lumânărilor, apusuri spectaculoase sau priveliști de poveste, există numeroase destinații accesibile care se potrivesc perfect pentru o vacanță de Valentine’s Day. Londra, Regatul Unit Dacă vrei un Valentine’s Day cosmopolit, Londra este o alegere excelentă, mai ales că poți ajunge acolo rapid și la prețuri avantajoase. Capitala britanică oferă o combinație perfectă între romantism și energie urbană: plimbări pe malul Tamisei, o roată London Eye la apus, cine în restaurante cochete sau spectacole de teatru în West End. Fie că preferi o atmosferă elegantă în Notting Hill, o plimbare prin parcurile regale sau o seară într-un rooftop cu vedere panoramică, Londra are suficiente motive să te facă să te îndrăgostești din nou. În ceea ce privește zborurile, poți pleca vineri, 13 februarie, de la ora 06:00 de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă (OTP), cu o cursă Ryanair operată de Malta Air, care te va duce fără escală pe London Stansted (STN) în aproximativ 3 ore și 25 de minute, conform Google Flights. Întoarcerea este programată pentru duminică, 15 februarie, la ora 18:40 de pe Stansted, aterizarea la București fiind prevăzută pentru 00:05 în noaptea de duminică spre luni, tot cu un zbor direct Ryanair de aceeași durată. Costurile încep de la 645 de lei pentru un bilet de avion. Citește și Primul oraș din Grecia desemnat „Oraș al Gastronomiei” de către UNESCO. Este faimos pentru iaurtul grecesc

Plimbare pe Tamisa la apus O plimbare pe malul Tamisei la amurg este cel mai romantic mod de a începe ziua îndrăgostiților. Începe de la Kew Bridge și mergi până la South Bank, fără niciun plan strict – doar lasă orașul să te ghideze. Luminile reflectate în apă și atmosfera relaxată fac din acest moment unul memorabil. Descoperă Inner Temple și St Dunstan in the East Inner Temple, cu grădinile sale ascunse și curțile liniștite, oferă o oază de calm în centrul agitat al Londrei. Aproape, Muzeul Sir John Soane oferă o experiență culturală intimă. La câțiva pași, ruinele medievale de la St Dunstan in the East se contopesc cu verdeața și cerul deschis, iar The Ned, cu sala sa circulară și muzică live, este locul perfect pentru o băutură sau o cină romantică. Lamb’s Conduit Street – shopping relaxat Lamb’s Conduit Street are farmecul unei străzi locale autentice, unde vitrinele par stabilite natural. Noble Rot este ideal pentru un prânz relaxat, iar Pentreath & Hall oferă cărți și obiecte de papetărie pentru momente mai liniștite și contemplative. Word on the Water și Coal Drops Yard Începe la Word on the Water, librăria plutitoare de la Granary Square, apoi explorează Coal Drops Yard, cu clădiri victoriene și alei largi, perfecte pentru o plimbare relaxantă. Încheie la Searcys, în St Pancras, pentru o băutură, admirând arhitectura gotică și sculptura „The Meeting Place” – un cadru ideal pentru cupluri, conform popsa.com. Greenwich și Royal Naval College Plimbarea prin Royal Naval College este perfectă pentru a te bucura de liniștea orașului și de arhitectura imperială în compania persoanei iubite. O seară specială la Belmond British Pullman Pentru o experiență deosebită, urcă la bordul Belmond British Pullman. Călătoriile tematice, cum ar fi „murder mystery dinner”, combină teatru, fine dining și peisaje londoneze, creând o seară memorabilă. Dress code-ul elegant face totul și mai special. Cină în Soho și teatru Soho rămâne locul ideal pentru cine relaxate și plimbări nocturne. Restaurantele Randall & Aubin sau Andrew Edmunds oferă opțiuni intime, iar o seară la Moulin Rouge! pe scena Piccadilly Theatre garantează spectacol și distracție. O băutură la The Devonshire completează seara perfectă. Plimbare pe canal și cină la lumina lumânărilor Canalul de la Shepherdess Walk dezvăluie o Londră mai liniștită, cu bărcile legate și reflexii ale luminii în apă. Caravel, pe o barjă reconvertită, oferă o cină intimă, cu meniu sezonier și atmosferă caldă, iluminată discret de lumânări.

Budapesta, Ungaria Elegantă, romantică și accesibilă, Budapesta este o destinație ideală pentru un weekend de Valentine’s Day, mai ales dacă vrei o atmosferă boemă fără să călătorești prea departe. Orașul își dezvăluie farmecul pe malurile Dunării, cu Podul cu Lanțuri luminat, Buda cu străduțele sale istorice și Pest cu cafenelele și restaurantele sale cochete. O plimbare nocturnă pe promenadă, o cină cu vedere spre Parlament sau o relaxare în faimoasele băi termale pot transforma această escapadă într-o experiență memorabilă pentru cupluri. În privința zborurilor, plecarea este programată vineri, 13 februarie, la ora 23:00 de pe Aeroportul Aurel Vlaicu (BBU), cu Wizz Air, ajungând la Budapesta în aproximativ o oră și 30 de minute, fără escală. Întoarcerea are loc duminică, 15 februarie, la ora 20:05 de pe aeroportul din Budapesta, aterizarea la București fiind prevăzută pentru 22:25, tot cu un zbor direct Wizz Air de circa o oră și 20 de minute. Prețul unui bilet pornește de la 596 de lei pentru acest weekend romantic.

Relaxare în băile termale Széchenyi Budapesta se întinde pe peste 100 de izvoare termale, iar băile Széchenyi sunt cele mai iconice. Complexul neo-baroc cu piscine interioare și exterioare, aburind sub cerul rece al iernii, oferă o experiență unică. Temperatura exterioară poate fi scăzută, dar apa caldă și lumina ambientală fac ca fiecare moment petrecut aici să fie memorabil. Cocktailuri și atmosferă alternativă la Szimpla Kert Nicio vizită în Budapesta nu este completă fără o oprire la Szimpla Kert, pub-ul iconic. Cu mobilier eclectic, pereți graffiti și luminițe feerice, fiecare colț al barului spune o poveste. Savurați un cocktail împreună și pierdeți-vă în labirintul său fermecător, descoperind colțuri surprinzătoare și atmosfera autentică a vieții de noapte din Budapesta. Pentru fotografii reușite, veniți mai devreme înainte ca mulțimea să se adune. Croazieră romantică pe Dunăre Priveliștea Budapestei de pe apă este pur și simplu magică. Parlamentul Ungariei strălucește în lumină aurie, Podul cu Lanțuri sclipește, iar Castelul Buda se reflectă pe mal. Croazierele de seară pe Dunăre sunt accesibile, unele incluzând și băuturi sau cină. Rezervă online pentru a găsi cele mai bune prețuri și opțiuni, și nu uita să te îmbraci adecvat sezonului rece.

Viena, Austria Pentru o escapadă romantică cu aer imperial, Viena este alegerea perfectă de Valentine’s Day. Orașul te întâmpină cu palate somptuoase, cafenele cochete și muzică clasică la tot pasul. Poți face o plimbare de mână pe Ringstrasse, admira faimosul Palat Schönbrunn sau savura un moment dulce cu o porție de ștrudel de mere în centrul orașului. Viena combină eleganța istorică cu romantismul modern, fiind locul ideal pentru clipe memorabile alături de persoana iubită. Zborurile pentru acest weekend sunt convenabile și rapide: plecarea este vineri, 13 februarie, la 06:55 de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă (OTP), cu Austrian Airlines, zbor direct de aproximativ 1 oră și 40 de minute până la Viena. Întoarcerea are loc duminică, 15 februarie, la 09:55, cu sosire la București la 12:30, tot cu zbor direct Austrian. Biletele includ un bagaj de mână gratuit, cu un preț total al unui bilet de 638 de lei.

Cazează-te la un hotel special O escapadă romantică începe întotdeauna cu alegerea locului perfect de cazare. Viena are numeroase hoteluri elegante, ideale pentru cupluri. Deși prețurile sunt ridicate, investiția într-un hotel deosebit merită pentru o experiență complet romantică și confort maxim. Alegerea unui hotel de lux va transforma simpla ședere într-o experiență memorabilă, pregătind cadrul perfect pentru fiecare zi a excursiei. Mic dejun la Café Demel Café Demel este unul dintre cele mai emblematice locuri pentru micul dejun din Viena. Fondată în 1888, cafeneaua impresionează prin interioarele somptuoase și selecția impresionantă de delicii dulci și băuturi calde. Specialitatea casei, kaiserschmarrn, un clătită tradițională austriacă servită cu gem, este absolut delicioasă și un must pentru orice cuplu. Pentru cele mai bune experiențe, vizitați cafeneaua la deschidere. Degustare de vinuri O experiență romantică de neratat este degustarea de vinuri. Veți degusta sortimente de vin, în timp ce explorați crama printr-un tur. Experiența combină relaxarea, descoperirea gusturilor fine și momente intime de conectare. Experiențe culinare și romantice Pe lângă cafenele și palate, Viena oferă o gamă variată de experiențe romantice: degustări de vinuri, cine elegante, plimbări prin centrul istoric sau tururi ghidate. Secretul unei escapade perfecte este să îmbini relaxarea cu descoperirea orașului, savurând fiecare moment și creând amintiri de neuitat.

