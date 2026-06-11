Datele arată că apetitul spectatorilor pentru film este în creștere, inclusiv pentru producțiile românești.

De la nici 9.000 de spectatori, câți a avut festivalul la prima ediție, TIFF a ajuns să adune acum peste 100.000 de cinefili, regizori, critici și actori din toate colțurile lumii. Gala de deschidere va debuta cu proiecția în exclusivitate a unui fragment din „NADIA*, documentarul despre viața și cariera Nadiei Comăneci.

Corespondent PRO TV: „Piața Unirii din inima orașului Cluj se va transforma peste câteva ore într-un imens cinematograf în aer liber. Un ecran uriaș urmează să fie montat, iar zeci de voluntari au fost deja pregătiți să se ocupe de sutele de spectatori.”

Un alt moment așteptat de public este aniversarea a 50 de ani de la premiera legendarei comedii românești „Operațiunea Monstrul”. Pentru o seară, Castelul Bánffy va fi deopotrivă cinematograf și mașină a timpului.

Mihai Chirilov, director artistic TIFF: „Proiecția va avea loc pe peliculă de 35mm, folosind un proiector din ultimele generații de proiectoare produse înainte ca cinematografele să treacă aproape complet la digital.”

Ornella Muti, legenda cinematografiei italiene, va primi premiul pentru întreaga activitate. Și Aidan Gillen, din „Game of Thrones* și „Peaky Blinders*, va fi prezent la Cluj-Napoca ca membru al juriului. Ca în fiecare an, un loc special îl ocupă producțiile românești.

Tudor Giurgiu, director TIFF: „Sunt săli sold out, proiecții cu sala arhiplină, cele mai noi filme românești, de la Cannes, de la Berlin. Trăim o epocă de aur pentru filmul românesc, pentru că avem și public – iată – avem și premii mari.”

Potrivit celor mai recente date ale Centrului Național al Cinematografiei, interesul pentru filmele românești a luat avânt în ultimii ani. Producțiile autohtone au adunat anul trecut peste 2,5 milioane de spectatori în sălile de cinema din țară.

Anca Mitran, Centrul Național al Cinematografiei: „S-a văzut o creștere cam cu 23% din procentul total de încasări la filmele românești, spre deosebire de anul de referință 2021, în care procentul de încasări era doar de 4,59% din total încasări.”

Anul trecut am cheltuit aproximativ 63 de milioane de euro în cinematografe, cu 7% mai mult decât în 2024. Asta și pentru că s-au scumpit biletele, prețul mediu ajungând la aproape 29 de lei. Totuși, numărul spectatorilor nu a scăzut, mai arată datele.