La petrecerile care au ținut până dimineața, cei mai mulți dintre participanți au fost străini.

Cu zeci de perechi de ochi care veghează la fiecare mișcare, monștri care se ridică din ape tulburi și fantome printre crengile copacilor, curtea castelului părea desprinsă din poveștile de groază ale Evului Mediu. Aleile întunecoase s-au umplut de turiști costumați în fel și chip.

Turistă: „Am venit aici să-mi găsesc soțul. Am venit să-l capturez și să mă mărit din nou cu el.”

20 de încăperi au fost „bântuite” de spirite malefice, ființe misterioase și nobili sângeroși. În întunericul străpuns de lumini palide, peste 30 de actori, acompaniați de sunete înfricoșătoare, au făcut experiența și mai intensă.

Turistă: „Experiența a fost foarte bine pregătită, de la început până la sfârșit, cu toate luminile pe parcursul turului, păstrând o parte din istoria adevărată.”

Contesă: „Îmi plac poveștile înfricoșătoare, am venit tocmai din Texas ca să mă îngrozesc. România e minunată, am petrecut extraordinar.”

Doar sâmbătă, castelul a fost vizitat de patru mii de oameni, plus alți 1.300 care au ales pachetul complet, cu tur și petrecere. Administratorii spun că cei mai mulți au fost străini.

Niște tineri au venit tocmai din Statele Unite ale Americii și și-au rezervat biletele încă de acum două luni.

Azelia Matei, ghid turistic: „Își doresc să experimenteze Castelul Bran, să vadă cât mai mult sânge, să-l vadă pe Vlad Țepeș. Pe drum le-am povestit legenda lui.”

Alexandru Priscu, reprezentantul Castelului Bran: „În spatele castelului e această legendă care are acest magnetism pentru sute de mii de oameni. Statele care livrează clienți de Halloween, în top, sunt Statele Unite, Marea Britanie, Spania și Germania. Sunt și din America Latină, Orient, australieni.”

Spiritele nopții s-au strâns apoi la petrecerile cu DJ din curtea și din interiorul castelului.

O experiență completă, cu vizită ghidată și distracție, a costat între 700 și 3.000 de lei.