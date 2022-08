Tată și fiu, prinși drogați la volan, în Gorj. Scandalul continuă la secție, unde acuză un polițist că e „fumat”

Testul antidrog nu a arătat că polițistul era sub influența vreunor substanțe interzise, ci doar fumase în interiorul unei instituții publice, faptă pentru care a și fost sancționat.

Ambii șoferi, tată și fiu, fost prinși conducând mașinile sub influența substanțelor interzise.

Mai întâi tânărul de 27 de ani, din Runcu, care a fost oprit de un echipaj de poliţie. A fost testat cu aparatul drug test, și a ieşit pozitiv la cocaină. Mai mult, în evidențele polițiștilor apărea și cu permisul suspendat, relatează publicația Gorjeanul.

Tânărul a fost dus la postul de poliție din Arcani pentru cercetări, și acolo a apărut şi tatăl tânărului, care a început să facă scandal, susținând că el a condus mașina, și nu fiul său, cu intenția de a-l scăpa de fapta de conducere fără permis. Polițiștii l-au testat și pe el, iar testul antidrogl a ieșit pozitiv.

Tatăl a fost acuzat de mărturie mincinoasă, arată sursa citată.

„La data de 5 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în localitatea Arcani, au identificat, în trafic, un bărbat, de 27 de ani, din comuna Runcu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Aleea Jaleșului, din comuna Arcani. Conducătorul auto avea suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, fiind depistat de polițiști, conducând sub influența substanțelor psihoactive. A fost solicitat sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Rutier din Gorj.În urma testării acestuia cu aparatul DrugTest, s-a stabilit că bărbatul a condus autoturismul sub influența substanțelor psihoactive. Ulterior, bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea prelevării de probe biologice. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care are acest drept suspendat și conducere sub influența substanțelor psihoactive”, transmite IPJ Gorj.

Tatăl a vrut să-l scape

După ce a apărut și tatăl suspectului, în urma declarațiilor acestuia, i-au fost și lui prelevate teste antidrog

„La aceeași dată, polițiștii s-au sesizat, din oficiu, cu privire la faptul că un bărbat, de 52 ani, din comuna Runcu, a condus o autoutilitară, pe strada Aleea Jaleșului, din comuna Arcani, iar în urma testării cu aparatul DrugTest, acesta a indicat prezența în organism a unor substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea prelevării de probe biologice. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice, de către o persoană aflată sub influența substanțelor psihoactive. De asemenea, față de bărbatul de 52 de ani, polițiștii au extins cercetările și pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă”.

În scandalul de la secția de poliție din Arcani este implicat și un ofițer judiciarist, care este filmat și difuzat pe rețelele de socializare de familia suspecților fumând în sediul instituției. Aceștia cer și testarea antidrog a polițistului, la 112, lucru care se și întâmplă. Rezultatul a fost, însă, negativ.

