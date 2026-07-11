Spre deosebire de câini, docili din fire, pisicile acceptă mai greu să fie mutate într-un mediu străin, cum ar fi hotelurile dedicate lor. Așa că pe piață au apărut bonele care merg periodic la domiciliu să hrănească felinele și să se joace cu ele.

Stăpânii pisicii Gigi, din Timișoara, care are și un frate – pe Pablo – apelează la servicii de cat sitting de aproape trei ani.

Cum pleacă des în concedii, și-au dat seama că mutarea constantă a felinelor nu reprezintă o soluție pentru confortul acestora.

Daniel, stăpân de pisici: „Pisicile sunt mai statice și nu le place să fie tot timpul cărate după noi. Ne ajută foarte mult să știm că avem pe cineva de încredere să vină să le dea de mâncare, să se joace cu ele.”

Așa că în scenă a intrat Florin, care este cat sitter.

Florin, cat-sitter în Timișoara: „Filmez, fac poză cu pisicile și le trimit la oameni cu mesajul că totul e în regulă. Le pun conserve sau plicuri. Merg la litiere, curăț litierele. Socializarea e importantă.”

În medie, un astfel de îngrijitor vizitează pisicile o dată pe zi.

Raul, cat-sitter în Timișoara: „Persoanele care apelează la noi sunt oameni simpli care pleacă în concediu și nu au cu cine să își lase animalele de companie.”

Tarifele de cat-sitting, pe orașe

Tarifele diferă. În Timișoara, de exemplu, unii îngrijitori percep cam 70 de lei pentru o vizită. Cei din Craiova vor între 50 și 100 de lei pe zi.

Lavinia Roman, cat-sitter în Craiova: „Implică responsabilități foarte mari, ca și cum ai sta cu un copil, pentru că clienții au nevoie – își văd animăluțele ca pe niște copii și au nevoie să știe că ele sunt în siguranță.”

Cel mai bine pentru feline, spun specialiștii, este să rămână în siguranța propriului teritoriu.

Dr. Mihai Sârbu, medic veterinar: „Este recomandat să rămână în mediul lor de viață, deoarece sunt mult mai teritoriale și mai obișnuite cu mirosurile specifice – litiera, patul și toate locurile care sunt familiare.”

În străinătate, acest serviciu este mult mai popular, iar pentru 50 de lire, cat-sitterii pot rămâne și peste noapte.

Becky Wilson, cat-sitter în Liverpool: „Mulți oameni și-au luat animale în timpul pandemiei, și odată ce s-au întors la birou, ei nu ne mai solicită doar în vacanțe. Acum mergem în casele oamenilor frecvent.”

Cat-sitterii au mare căutare în lunile de vară, dar și de Paște și Crăciun.