Cei doi au împreună doi copii, însă în urmă cu câteva zile fata a decis să se despartă de bărbat și s-a mutat la părinții ei. Individul nu ar fi acceptat situația și a mers după ea, in localitatea Râmnicelu, din județul Buzău.

Cei doi s-au urcat în mașină și au plecat la o plimbare, ca să discute întreaga situație. Doar că pe drum, au început să se certe și totul a degenerat. Când fata i-a cerut șoferului să oprească și a coborât din mașină, bărbatul a lovit-o de mai multe ori.

De astăzi avem o nouă campanie a Știrilor PRO TV: Iubirea nu omoară!

Tânăra de 19 ani, însărcinată a mers la poliție să îl reclame.

Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru că în urma agresiunii sarcina a fost afectată, spun medicii.

Polițiștii au emis și un ordin de protecție provizoriu, iar tânărul de 23 de ani a fost arestat pentru 30 de zile pentru violență în familie.

Principalul număr de urgență și linie de ajutor națională pentru femeile abuzate sau victimele violenței domestice din România este 0800.500.333.

Resurse și linii de asistență disponibile:

* Linia națională gratuită (ANES): 0800.500.333 (non-stop, 24/7, apel gratuit național din orice rețea). Oferă consiliere juridică și psihologică primară, orientare și sprijin în cazuri de violență domestică, trafic de persoane sau discriminare de gen.

* Numărul unic de urgență: 112 (apelați imediat dacă sunteți în pericol fizic iminent).

* Urgențe sociale / București (DGASMB): 021 9524 (disponibil 24/7 pentru echipe mobile și situații de urgență socială/violență domestică).

* Centrul „Femina” (București): Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1 | Telefon: 021 314.23.15 (găzduire temporară și consiliere).

* Centrul de Informare și Sprijin pentru Femei (București): Aleea George Cristian Stanciu nr. 2, sector 5 | Telefon: 0758 047 398 (Luni-Vineri, 08:00–16:00).