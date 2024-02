„Folosește suzeta pentru a se liniști.” Un bărbat fără adăpost care a furat suzete de la copii a fost condamnat la închisoare

Avocatul tânărului a declarat la o audiere anterioară că acesta locuia într-un cort și „nu a fost niciodată dezvățat de suzete”. Anul trecut, la Curtea Magistraților din Chelmsford, avocata Mary Buxton a declarat că tânărul „folosește suzeta pentru a se liniști", scrie The Independent.

A man has been jailed following an investigation by officers in #Harlow into dummies taken from children.

Four incidents were reported between Feb and Aug last year.

Josh Guilder, 23, was jailed for 14 months last week.