Ministrul Culturii din Italia a declarat că lucrarea – un portret al clericului Maffeo Barberini, devenit ulterior papa Urban VIII – este de o „importanță excepțională”. Achiziția face parte dintr-un plan mai amplu prin care statul încearcă să împiedice ca opere de artă importante să ajungă în colecții private, scrie BBC.

Pictura a fost păstrată într-o colecție privată din Florence și a fost prezentată pentru prima dată publicului la Roma, în 2024.

Caravaggio, celebru pentru tehnica sa de iluminare care făcea ca personajele din tablouri să pară vii, are aproximativ 65 de lucrări cunoscute care s-au păstrat până astăzi în întreaga lume, dintre care doar trei sunt portrete.

Tabloul a fost transferat în colecția permanentă a Palazzo Barberini – reședința istorică a familiei Barberini din Roma – unde a fost expus pentru prima dată.

Lucrarea va fi prezentată alături de alte opere ale artistului

Realizat în jurul anului 1598, tabloul îl înfățișează pe Barberini ca pe un cleric cu barbă, aparent dând instrucțiuni, cu mâna dreaptă întinsă.

Barberini a fost ales papă în 1623 și a rămas în funcție până la moartea sa, în 1644. El era cunoscut ca un important susținător al artelor.

Ministrul Culturii, Alessandro Giuli, a declarat într-un comunicat că achiziția face parte dintr-un proiect mai amplu de consolidare a patrimoniului cultural național. Ministerul intenționează să continue astfel de demersuri în lunile următoare, pentru ca unele capodopere ale istoriei artei să fie accesibile cercetătorilor și publicului, în loc să ajungă pe piața privată.

„Aș dori să mulțumesc tuturor instituțiilor, funcționarilor și specialiștilor care au lucrat cu multă pricepere și dedicare pentru a obține un rezultat atât de important”, a adăugat el.

Caravaggio, al cărui nume real era Michelangelo Merisi, a murit în 1610, la vârsta de 38 de ani.

Artistul era renumit pentru tehnica chiaroscuro, utilizarea dramatică a luminii și umbrei pentru a crea un realism psihologic profund în scenele violente pe care le reprezenta de obicei.