Această țară a fost desemnată cea mai pașnică din lume pentru anul 2026 și ocupă primul loc de 19 ani consecutiv, potrivit travelandleisure.com.

Călătoria într-o țară nouă pentru prima dată poate fi atât o experiență entuziasmantă, cât și una ușor intimidantă. Unde ar trebui să te cazezi? Ce vei face acolo? Și, mai presus de toate, te vei simți în siguranță? Deși aproape orice loc de pe Pământ poate fi vizitat în condiții de siguranță dacă îți planifici călătoria cu grijă, Islanda reprezintă o alegere excelentă pentru călătorii aflați la început de drum sau pentru cei mai precauți, deoarece a fost desemnată din nou cea mai pașnică țară din lume în cadrul Indicelui Global al Păcii (Global Peace Index) pentru 2026.

În fiecare an, Institutul pentru Economie și Pace (Institute for Economics and Peace — IEP) publică Indicele Global al Păcii. Ajuns acum la cea de-a 20-a ediție, clasamentul analizează 163 de state și teritorii independente, acoperind 99,7% din populația lumii.

Pentru realizarea acestuia sunt folosiți 23 de „indicatori calitativi și cantitativi” care măsoară nivelul de pace prin trei domenii principale: siguranța și securitatea societății, conflictele interne și internaționale în desfășurare și nivelul de militarizare. Cu cât scorul final este mai mic, cu atât țara este considerată mai pașnică.

Pentru al 19-lea an consecutiv, Islanda s-a clasat pe primul loc, fiind urmată de Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda.

Islanda a obținut un scor de 1,161, cu mult înaintea ocupantei locului al doilea, Noua Zeelandă, care a avut un scor de 1,343. De asemenea, țara și-a îmbunătățit nivelul de pace cu 2% față de anul precedent. Scorul Islandei la capitolul siguranță și securitate s-a îmbunătățit cu 4%, iar evaluarea privind militarizarea a crescut ușor, cu 0,3%.

Ce face ca Islanda să fie în mod constant una dintre cele mai pașnice țări din lume? Potrivit raportului, „poziția excepțională a Islandei este susținută de absența unei armate permanente, nivelul foarte scăzut al criminalității și o puternică coeziune socială”.

Deși Noua Zeelandă s-a clasat pe locul al doilea, aceasta a urcat o poziție față de clasamentul din 2025, datorită reducerii importurilor de arme, fapt care i-a îmbunătățit scorul la capitolul militarizare. Elveția a urcat, de asemenea, pe locul al treilea (de pe locul al cincilea în 2025) și continuă să fie printre cele mai performante țări europene în ceea ce privește siguranța și securitatea.

Slovenia a urcat cinci poziții până pe locul al patrulea, datorită îmbunătățirilor în domeniul siguranței, iar Irlanda a completat primele cinci locuri, în ciuda unei ușoare scăderi a scorului general față de anul anterior.

Chiar și cu aceste schimbări minore, întregul continent european a avut în continuare rezultate remarcabile.

„Europa de Vest și Europa Centrală rămân cea mai pașnică regiune din lume în Indicele Global al Păcii pentru 2026”, se arată în raport. Deși regiunea include șapte dintre cele mai pașnice zece țări ale lumii, Islanda nu dă semne că ar renunța prea curând la poziția de lider.