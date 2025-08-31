Spectacolul aviatic BIAS a fost oprit, din cauza vremii. Furtuna a dat peste cap planurile organizatorilor și ale publicului

În ultima zi de vară din calendare, temperaturile au scăzut brusc cu aproximativ 10 grade în toată țara, semn că toamna începe să-și intre în drepturi. Jumătate din România este sub cod galben și portocaliu de furtuni.

Avertizările vizează în special Transilvania, dar și zone întinse din nordul Olteniei, Maramureș, Dobrogea și Câmpia Română. Ploile torențiale au fost însoțite de vânt puternic, grindină și descărcări electrice, iar în unele regiuni au căzut cantități importante de apă, într-un timp scurt.

La București, stratul jos de nori și rafalele puternice de vânt au forțat organizatorii spectacolului aviatic BIAS să închidă reprezentațiile mai devreme, pentru siguranța participanților și a piloților. Decizia de a opri showul aviatic a venit după ce condițiile meteo s-au înrăutățit.

Oamenii au fost surprinși de schimbarea bruscă a vremii și au părăsit în grabă zona. Pentru organizatori, siguranța publicului și a echipajelor a fost prioritatea principală.

Pentru că prognoza meteo arată că va ploua, programul a fost modificat, iar cele mai spectaculoase momente au fost planificate mai devreme. Astfel, francezii de la Patrouille de France, care erau trecuți în program la ora 15, au evoluat de la ora 11:30 și au închis showul aviatic.

Până atunci au mai făcut reprezentații piloții Forțelor Aeriene Române, cu aeronave F16, și austriecii de la Flying Bulls.

Valentin Iordache, organizator BIAS: „Din rațiuni de siguranță, pentru că siguranța este cea mai importantă în aviație, implicit la show-urile aeriene, am fost nevoiți să închidem show-ul puțin mai devreme. Spectatorii s-au adăpostit în așteptarea unei eventuale reluări. Din nefericire, nu s-a mai putut face.”

Furtuna a dat peste cap planurile organizatorilor și ale publicului la BIAS. Vântul puternic și ploaia torențială i-au gonit pe spectatori, care au părăsit în grabă zona de show. Expozanții au început să strângă echipamentele, iar cabinele avioanelor au fost închise pentru a fi protejate de intemperii.

Spectatorii au fost dezamăgiți de anularea show-ului aviatic, dar au înțeles măsura luată de organizatori. Și pentru piloți, siguranța este prioritară, mai ales atunci când condițiile de zbor nu sunt ideale.

Mihai Ciocan, pilot de aeronavă S70 M Black Hawk: „Vânt intens cu posibilitate de rafală, este foarte imprevizibil și nu ne putem adapta condițiilor. Este plafonul destul de jos, vizibilitatea este redusă și înseamnă să ne asumăm un risc în plus pentru siguranța noastră și a publicului prezent. Noi, piloții, ne pregătim temeinic înainte de evoluțiile noastre dinamice, în schimb, nu le putem controla. Ne adaptăm la situație și executăm în limita performanțelor aeronavei și luăm decizia dacă putem executa sau nu.”

În cele trei zile de festival aviatic, peste 200 de aeronave au făcut spectacol pe cerul Capitalei. Potrivit organizatorilor, 200 de mii de oameni au urmărit showul de la Romaero pe parcursul întregului eveniment.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













