Conform informațiilor publicate de La Dépêche du Midi și confirmate de BFM Marseille, hoții au pătruns în vila lui Habib Beye din Fuveau (Bouches-du-Rhône) marți seara, în absența antrenorului echipei OM. Conform primelor concluzii ale anchetei, aceștia au furat articole de marochinărie de lux. Primarul din Fuveau, Béatrice Bonfillon, a fost informată miercuri dimineață. Ea se va întâlni cu reprezentanții Poliției municipale.

Victimă a unui car-jacking în 2005

Acest episod are loc la scurt timp după numirea lui Beye pe banca echipei OM, pe 18 februarie, în locul lui Roberto De Zerbi. O revenire la aproape 19 ani după prima sa trecere prin Marsilia, când era jucător între 2003 și 2007. El trăise deja un episod traumatizant, fiind victima unui car-jacking în martie 2005, în apropierea domiciliului său, tot la Fuveau. Agresorii săi îl obligaseră pe fostul internațional senegalez să oprească după ce îi blocaseră drumul cu pubele. Trei bărbați cu cagule au apărut la bordul a două vehicule înainte de a-i cere cheile puternicei sale mașini.

OM, care vizează calificarea directă în Liga Campionilor, se află în prezent pe locul 4, la un punct de Lille (locul 3), dar cu un avantaj foarte mic față de urmăritori (la egalitate cu Monaco, cu un punct în fața lui OL și cu două în fața lui Rennes).