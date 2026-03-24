Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional!

Tragedia s-a petrecut noaptea, într-o parcare pentru TIR uri, din apropierea oraşului Zaragoza.

Șoferul român şi soţia lui se odihneau în cabină. Spre ora 4 dimineaţa, a auzit zgomote în zona rezervorului.

A coborât să vadă ce se întâmplă și a observat că un individ încerca să îi fure motorină. A încercat să îl oprească, însă hoțul s-a urcat în camionul său și l-a călcat pe român.

Soția a sunat după ajutor însă medicii nu au mai putut să îi salveze viața.

Polițiștii spanioli au început imediat căutările şi l-au capturat pe făptaş la 45 de kilometri de locul faptei. Până în prezent, autorităţile de acolo nu au făcut publice vârsta şi naţionalitatea suspectului.

El este anchetat pentru omor și furt.