În câteva minute poți prepara acasă un concentrat de nutrienți din fructe și legume proaspete, perfect pentru dimineață sau pentru zilele mai grele. Iată ce ingrediente merită să pui în shot, cum le combini și ce trebuie să știi despre doza zilnică de vitamina C.

Ce fructe și legume poți folosi pentru shoturi bogate în vitamina C

Dacă vrei să îți pregătești acasă un shot bogat în vitamina C, ai la dispoziție o mulțime de fructe și legume din care poți alege. Nu ai nevoie de ingrediente speciale sau de rețete complicate. Este suficient să folosești alimente proaspete, care conțin în mod natural această vitamină, și să le transformi într-o băutură cu ajutorul unui blender sau al unui storcător de fructe, scrie Healthline.com.

Printre cele mai populare alegeri se numără portocalele, lămâile, grepfruitul și kiwi. Portocalele sunt ideale dacă preferi un gust dulce-acrișor, în timp ce lămâile oferă băuturii o aromă mai puternică și răcoritoare. Dacă îți place kiwi, îl poți combina cu suc proaspăt de portocale sau cu puțină apă, astfel încât să obții un shot mai lichid și mai ușor de băut.

O altă variantă foarte bună este cătina, cunoscută pentru conținutul său ridicat de vitamina C, care poate fi chiar de câteva ori mai mare decât cel al citricelor. Totuși, cătina are un gust destul de acru, așa că, dacă nu îți place să o consumi simplă, o poți combina cu portocală, măr sau puțină miere. În felul acesta, băutura va avea un gust mai plăcut.

Poți folosi și fructe de pădure, mai ales coacăze negre și căpșuni. Pe lângă vitamina C, acestea conțin și antioxidanți, iar aroma lor se potrivește foarte bine cu alte fructe proaspete. Le poți combina în funcție de preferințe, astfel încât shotul să nu fie nici prea acru, nici prea dulce.

Nici legumele nu trebuie trecute cu vederea. Ardeiul gras roșu, de exemplu, este surprinzător de bogat în vitamina C. Aproximativ 75 de grame de ardei gras roșu crud pot oferi în jur de 95 mg de vitamina C, mai mult decât o portocală de dimensiune medie, care conține aproximativ 70 mg.

În băuturile preparate acasă poți adăuga și pătrunjel proaspăt, cantități mici de broccoli crud sau diferite frunze verzi. Dacă gustul legumelor ți se pare prea puternic, le poți combina cu portocală, măr sau alte fructe care îți plac.

Pentru a te bucura de cât mai multă vitamina C, încearcă să folosești ingrediente cât mai proaspete și să bei shotul la scurt timp după ce l-ai preparat. Evită să încălzești sucul, fiindcă vitamina C este sensibilă la temperaturile ridicate. De asemenea, dacă păstrezi băutura prea mult timp, cantitatea acestei vitamine poate scădea treptat.

Cum prepari shoturi cu vitamina C din lămâie, cătină și portocală

Dacă vrei să îți faci propriile shoturi cu vitamina C, vestea bună este că nu ai nevoie decât de câteva ingrediente și de câteva minute libere. Le poți pregăti cu un storcător de fructe sau cu un blender obișnuit, iar rețetele pot fi adaptate foarte ușor după gustul tău. Lămâia, cătina și portocala se potrivesc foarte bine împreună, dar le poți folosi și separat, în combinații simple și gustoase.

Shot cu lămâie și ghimbir

Dacă îți plac băuturile cu un gust proaspăt, ușor picant, poți încerca un shot cu lămâie și ghimbir. Ai nevoie de o lămâie, o jumătate de portocală, o bucățică de ghimbir proaspăt de aproximativ 5 grame și 20-30 ml de apă. Începe prin a stoarce lămâia și portocala. Pune apoi sucul obținut în blender, adaugă ghimbirul curățat și apa, apoi mixează totul câteva secunde. Dacă preferi o băutură mai fină, fără bucățele de ghimbir, poți strecura amestecul.

La final, vei obține un suc cu o aromă intensă, puțin acrișor și ușor picant datorită ghimbirului. Cantitatea este suficientă pentru aproximativ două shoturi mici.

Shot cu cătină și portocală

Cătina și portocala sunt o combinație potrivită dacă vrei o băutură bogată în vitamina C, dar cu un gust mai echilibrat. Pentru această rețetă, ai nevoie de două linguri de cătină, adică aproximativ 30 de grame, sucul unei jumătăți de portocală și puțină apă, dacă vrei ca băutura să fie mai lichidă. Dacă folosești cătină proaspătă, spală bine fructele, apoi pune-le în blender împreună cu sucul de portocală. Mixează până când fructele sunt bine zdrobite, apoi trece amestecul printr-o sită fină pentru a îndepărta semințele și resturile de pulpă.

Poți folosi fără probleme și cătină congelată, dar este bine să o lași mai întâi să se dezghețe în frigider. Portocala va îndulci ușor gustul acrișor al cătinei, astfel încât shotul să fie mai plăcut de consumat.

Shot cu portocală și lămâie

Dacă preferi o băutură mai dulce și nu îți place gustul puternic al ghimbirului sau al cătinei, poți încerca una dintre cele mai simple combinații: portocală și lămâie. Ai nevoie de o portocală și o jumătate de lămâie. Stoarce bine fructele, amestecă sucurile și băutura este gata. Dacă vrei să îi dai o aromă puțin diferită, poți adăuga și o cantitate mică de ghimbir proaspăt ras.

În funcție de cât de zemoase sunt fructele, vei obține aproximativ două shoturi. Portocala oferă dulceață naturală, iar lămâia adaugă acel gust acrișor și răcoritor. Indiferent de rețeta pe care o alegi, cel mai bine este să bei shotul imediat după preparare, cât este proaspăt. Dacă faci o cantitate mai mare și vrei să o păstrezi pentru mai târziu, toarnă sucul într-un recipient curat, închide-l bine și pune-l la frigider.

Încearcă să nu adaugi zahăr, fiindcă fructele conțin deja zaharuri naturale și oferă suficient gust băuturii. Și nu uita că, oricât de bogate în vitamine ar fi aceste shoturi, ele nu trebuie să înlocuiască fructele și legumele consumate întregi. Acestea îți oferă și fibre alimentare, de care organismul are nevoie pentru o digestie sănătoasă.

De câtă vitamina C are nevoie organismul în fiecare zi

Vitamina C este una dintre vitaminele de care corpul nostru are nevoie în fiecare zi pentru a se menține sănătos și a funcționa așa cum trebuie. Aceasta ajută la menținerea sănătății pielii, contribuie la producerea colagenului, susține vindecarea rănilor și protejează celulele împotriva stresului oxidativ. În plus, are un rol important și în absorbția fierului din alimentele de origine vegetală, ajutând organismul să folosească mai bine acest mineral.

Un lucru pe care merită să îl știi este că organismul nu poate produce singur vitamina C și nici nu o poate păstra în cantități mari pentru mai târziu. Tocmai de aceea, avem nevoie să o luăm zilnic din alimentele pe care le consumăm.

Dar de câtă vitamina C avem, de fapt, nevoie? În cazul bărbaților adulți, cantitatea recomandată este de aproximativ 110 mg pe zi, în timp ce femeile au nevoie de aproximativ 95 mg. Există însă și perioade în care organismul are nevoie de un aport mai mare. De exemplu, femeilor însărcinate le sunt recomandate aproximativ 105 mg zilnic, iar celor care alăptează, în jur de 155 mg.

Și persoanele care fumează au nevoie de mai multă vitamina C. Asta pentru că fumatul favorizează stresul oxidativ și poate reduce cantitatea acestei vitamine din organism. În cazul copiilor, necesarul zilnic este mai mic decât la adulți, dar crește treptat, pe măsură ce înaintează în vârstă.

Partea bună este că nu trebuie să faci ceva complicat pentru a-ți asigura necesarul zilnic de vitamina C. O alimentație variată, în care incluzi fructe și legume proaspete, poate fi suficientă. Portocalele, kiwi, căpșunile, ardeiul gras roșu, broccoli și coacăzele negre sunt câteva dintre alimentele care îți pot oferi cantități importante din această vitamină.

Ca să îți faci o idee, o portocală de dimensiune medie poate conține aproximativ 70 mg de vitamina C, iar o jumătate de cană de ardei gras roșu crud îți poate oferi în jur de 95 mg. Așadar, nu ai nevoie de cantități uriașe pentru a beneficia de efectele vitaminei C. Mai mult nu înseamnă neapărat mai bine. Dacă iei doze foarte mari, mai ales sub formă de suplimente, te poți confrunta cu probleme digestive, precum greață, diaree sau crampe abdominale.

Dacă obișnuiești să bei shoturi preparate din fructe și legume bogate în vitamina C, acestea te pot ajuta să îți susții sistemul imunitar. Vitamina C este unul dintre nutrienții de care organismul are nevoie pentru a se apăra în mod natural împotriva infecțiilor. Totuși, cât de mult te ajută aceste băuturi depinde de cantitatea de vitamină pe care o consumi și de felul în care arată alimentația ta în general.

Vitamina C contribuie la buna funcționare a mai multor tipuri de celule imunitare, inclusiv a globulelor albe, care au rolul de a recunoaște și de a combate microbii ce pot provoca îmbolnăviri. În același timp, datorită proprietăților antioxidante, această vitamină ajută la protejarea celulelor împotriva efectelor dăunătoare ale radicalilor liberi.

Atunci când organismul nu primește suficientă vitamina C, sistemul imunitar poate avea de suferit, iar riscul de infecții poate crește. De aceea, este bine să incluzi cât mai des în alimentație fructe și legume care conțin această vitamină.

Shoturile preparate din lămâie, portocală, cătină sau kiwi pot fi o variantă simplă și gustoasă prin care să îți completezi aportul zilnic de vitamina C. Sunt o alegere practică mai ales dacă nu obișnuiești să mănânci suficiente fructe și legume pe parcursul zilei.

Totuși, nu trebuie să te aștepți ca un shot cu vitamina C să te ferească automat de răceală sau gripă. Chiar dacă această vitamină este importantă pentru imunitate, cercetările arată că un consum regulat nu reduce semnificativ riscul de răceală în cazul majorității oamenilor. În schimb, poate ajuta la scurtarea ușoară a perioadei în care apar simptomele.

Nici consumul unor cantități foarte mari de vitamina C nu înseamnă că vei avea un sistem imunitar mai puternic. Dacă ești sănătos și organismul primește deja cantitatea de care are nevoie, nu există dovezi clare că un aport suplimentar îți oferă o protecție mai mare.

Cel mai bine este să privești aceste shoturi ca pe o modalitate în plus de a consuma vitamine, nu ca pe un tratament sau ca pe o soluție sigură împotriva îmbolnăvirilor. Ele pot face parte dintr-o alimentație sănătoasă, dar nu pot înlocui mesele echilibrate și nici celelalte obiceiuri care te ajută să ai grijă de sănătatea ta. Și nu uita că fructele consumate întregi sunt la fel de bune pentru organism. În plus, acestea îți oferă și fibre alimentare, care ajută digestia și care se pierd în mare parte atunci când fructele sunt stoarse, iar sucul este strecurat.

Ce trebuie să știi despre consumul zilnic de shoturi cu vitamina C

Poți bea zilnic shoturi cu vitamina C, dar fără să exagerezi. O porție de 30-60 ml este suficientă, iar cantitatea totală de sucuri de fructe, legume și smoothie-uri ar trebui să nu depășească 150 ml pe zi. Ai grijă și la ingredientele folosite. Shoturile din lămâie sau portocală sunt acide și pot provoca arsuri dacă suferi de reflux gastroesofagian. În plus, consumate frecvent, pot afecta smalțul dinților. Pentru a reduce acest risc, le poți dilua cu apă și îți poți clăti gura după ce le bei.

Evită să combini cantități mari de vitamina C din suplimente cu aceste băuturi. Excesul poate provoca greață, diaree sau crampe abdominale. De asemenea, folosește întotdeauna fructe și legume bine spălate și consumă sucul proaspăt. Nu uita că shoturile nu înlocuiesc fructele întregi și nici nu oferă beneficii suplimentare dacă le bei pe stomacul gol.