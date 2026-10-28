Poliţiştii au făcut, miercuri, zece percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu la locuinţele bănuiţilor. Presupuşii infractori vor fi duşi la Poliţie pentru audieri.

Polițiștii au făcut zece percheziții

Poliţia Capitalei informează, miercuri, că poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Brigada de Poliţie pentru Transportul Public, cu sprijinul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, au pus în executare zece mandate de percheziţie domiciliară şi zece mandate de aducere, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu, emise pe numele a zece persoane cercetate într-un dosar penal de furt şi complicitate la furt.

Potrivit sursei citate, ancheta penală a fost declanşată în 27 august 2026, când poliţiştii Brigăzii de Poliţie pentru Transportul Public au fost sesizaţi despre furtul unor „cantităţi considerabile” de carburant, în dauna unei societăţi de transport din Capitală.

„Astfel, din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 23 iunie - 30 septembrie 2026, mai mulţi conducători auto, salariaţi ai societăţii menţionate, ar fi sustras, în timpul nopţii şi în timpul programului de lucru, combustibil din rezervoarele autobuzelor aparţinând firmei. Din cercetări s-a mai stabilit că faptele ar fi fost comise în incinta unui punct de lucru situat în Sectorul 5”, precizează sursa citată.

Doi agenți de pază ar fi ajutat la furt

Poliţia Capitalei mai informează că în 4 august 2026, unul dintre şoferi ar fi beneficiat de sprijinul a doi agenţi de pază, angajaţi în cadrul unei societăţi de profil, care se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Astfel, în scopul administrării materialului probator, miercuri, 28 octombrie, au fost puse în executare zece mandate de percheziţie domiciliară, cei zece bănuiţi fiind depistaţi şi conduşi la audieri în baza mandatelor de aducere emise pe numele acestora.

Faţă de cei în cauză vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Brigăzii de Poliţie pentru Transportul Public, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt şi complicitate la furt.