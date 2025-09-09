Sfânta Ana, sărbătorită pe 9 septembrie. Tradiții, superstiții și obiceiuri. Ce nume sunt sărbătorite astăzi

Pe 9 septembrie, calendarul ortodox marchează sărbătoarea Sfintei Ana, prilej de tradiții, superstiții și obiceiuri transmise din generație în generație. Ziua are o semnificație aparte și pentru cele care poartă numele Ana și derivatele acestuia.

An de an, pe 9 septembrie, Biserica Ortodoxă o sărbătorește pe Sfânta Ana, mama Fecioarei Maria și bunica după trup a Mântuitorului Iisus Hristos. Este o zi cu o încărcătură spirituală deosebită, dar și cu multe tradiții și obiceiuri păstrate în satele românești.

Cine a fost Sfânta Ana și de ce este sărbătorită pe 9 septembrie

Sfânta Ana este cunoscută în întreaga lume creștină ca mama Fecioarei Maria și bunica după trup a Mântuitorului Iisus Hristos. Ea este pomenită în Biserica Ortodoxă pe 9 septembrie, împreună cu soțul ei, Sfântul Ioachim. Această zi este considerată o mare sărbătoare pentru credincioși, fiind încărcată de semnificații spirituale.

Conform tradiției Bisericii, Ana și Ioachim erau oameni înstăriți și drepți, dar nu aveau copii. În cultura iudaică a vremii, lipsa urmașilor era văzută ca o rușine și ca o pedeapsă de la Dumnezeu. Cu toate acestea, cei doi nu și-au pierdut speranța, ci s-au rugat cu răbdare și au postit, cerându-I lui Dumnezeu binecuvântarea de a avea un copil.

Rugăciunile lor au fost ascultate, iar la bătrânețe Ana a primit darul de a o naște pe Maria. Minunea este privită ca o dovadă a puterii credinței și a răbdării în fața încercărilor. Din acest motiv, Sfânta Ana este cinstită ca ocrotitoare a mamelor, a femeilor însărcinate și a copiilor.

După nașterea Mariei, Ana a închinat-o pe fiica sa lui Dumnezeu și a dus-o la Templu, unde a crescut până la vârsta de 15 ani. Viața Sfintei Ana a fost astfel legată în mod direct de misiunea mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, conform Crestinortodox.ro.

Cultul Sfintei Ana este puternic răspândit în întreaga lume ortodoxă și catolică. Moaștele sale sunt păstrate la mai multe mănăstiri și biserici, printre care Schitul Sfânta Ana din Muntele Athos, unde numeroși credincioși vin să se roage pentru binecuvântarea copiilor.

Tradiții și obiceiuri de Sfânta Ana

Ziua de 9 septembrie este legată de o serie de tradiții populare și obiceiuri transmise din generație în generație. În multe zone din România, oamenii merg dimineața la biserică pentru a aprinde lumânări și pentru a se ruga la Sfânta Ana, cerând sănătate pentru copii și liniște în familie, notează Newsmoldova.ro.

Se obișnuiește să se dea de pomană bucate de post sau alimente simple, pentru sufletele celor adormiți. Această practică simbolizează recunoștința față de înaintași și dorința ca rugăciunile lor să fie primite. În unele sate, femeile aduc la biserică pâine și struguri, pe care le împart după slujbă.

Un alt obicei răspândit este legat de femeile însărcinate. Se spune că dacă acestea merg la biserică de Sfânta Ana și se roagă, vor avea o naștere mai ușoară și copii sănătoși. În anumite regiuni, preotul le binecuvântează cu apă sfințită.

În Ardeal, există tradiția ca vârstnicii să ungă fruntea copiilor cu apă sfințită, în semnul crucii. Se spune că acest gest este o formă de protecție împotriva bolilor și a necazurilor. Tot în această zi, părinții sau bunicii oferă mici cadouri copiilor, de la fructe până la obiecte simbolice, semn al ocrotirii Sfintei Ana.

Superstiții legate de sărbătoarea Sfintei Ana

Pe lângă tradițiile bisericești, există și multe superstiții legate de sărbătoarea Sfintei Ana. În folclorul românesc, se spune că este interzis să te cerți în această zi. Orice neînțelegere sau conflict ar putea atrage ghinion asupra familiei.

Muncile grele, cum ar fi spălatul rufelor, cusutul sau torsul, ar trebui evitate. Se crede că acestea aduc nenorociri asupra casei și că strică liniștea sărbătorii. În unele regiuni, chiar și muncile agricole erau oprite, pentru ca pământul să se „odihnească”.

O altă superstiție spune că nu este bine să împrumuți bani sau obiecte. Dacă o faci, riști să pierzi norocul și prosperitatea familiei. Totodată, nu se recomandă nici să primești bani cu împrumut în această zi.

În unele sate, oamenii cred că este rău să adormi devreme pe 9 septembrie. Lenea este văzută ca o ofensă adusă Sfintei Ana, iar cei care nu respectă regula ar putea avea parte de necazuri. Se mai spune că greșelile făcute de Sfânta Ana reverberează mult timp și afectează în special relațiile dintre părinți și copii. Din acest motiv, mulți credincioși aleg să se spovedească sau să se roage mai intens în această zi.

De ce se dau cadouri copiilor pe 9 septembrie

Un obicei frumos legat de sărbătoarea Sfintei Ana este acela de a le face cadouri copiilor. Chiar și daruri mici, precum fructe, haine noi sau jucării simple, au un sens aparte. Gestul arată grija pentru cei mici și amintește de Sfânta Ana, văzută ca ocrotitoarea mamelor și a copiilor. Prin aceste daruri, părinții și bunicii își arată dorința de sănătate și binecuvântare pentru copii.

Tradiția este întâlnită mai ales la sate, dar și la orașe, unde familiile profită de zi pentru a petrece împreună. Este o ocazie de bucurie și de întărire a legăturilor dintre generații. Schitul Sfânta Ana de pe Muntele Athos este cunoscut pentru numeroase mărturii de minuni.

Acolo, multe familii care nu aveau copii au primit darul pruncilor după ce s-au rugat la icoana Sfintei Ana. Din acest motiv, obiceiul de a face cadouri copiilor are și o semnificație spirituală: prin gesturi simple, oamenii își exprimă credința că binele și binecuvântarea se transmit mai departe.

Ce nume se sărbătoresc de Sfânta Ana

Sărbătoarea Sfintei Ana este și un moment important pentru cei care poartă numele Ana sau derivatele lui. Printre cele mai întâlnite se află: Aneta, Anca, Ancuța, Anișoara, Anica, Anita, Anuța, Ani, dar și forme compuse precum Ana-Maria sau Anamaria.

Sunt peste 150.000 de români care își serbează onomastica pe 9 septembrie. Este o ocazie deosebită pentru familie și prieteni să trimită urări și să își arate afecțiunea.

În unele regiuni, și alte nume precum Mariana sau Marian sunt asociate indirect cu sărbătoarea, având legătură cu Născătoarea de Dumnezeu. Totuși, în mod oficial, sunt cinstite doar derivatele directe ale numelui Ana.

Urări și mesaje pentru cei care își serbează onomastica

Pe 9 septembrie, de sărbătoarea Sfintei Ana, mulți români își serbează onomastica. Este un moment bun pentru a trimite urări și mesaje celor dragi, iar cuvintele capătă o încărcătură specială. Iată câteva exemple potrivite pentru această zi:

· „La mulți ani de Sfânta Ana! Să porți cu bucurie numele acesta frumos și să te bucuri de sănătate.”

· „Sfânta Ana să te ocrotească și să îți aducă liniște și fericire alături de familie.”

· „La mulți ani, Ana! Fie ca viața să îți fie plină de zâmbete și de împliniri.”

· „Cu ocazia numelui tău, îți doresc iubire, putere și credință în fiecare zi.”

· „Să ai parte de căldura celor dragi și de binecuvântarea Sfintei Ana în tot ce faci”.

