Agenția Spațială Australiană a confirmat duminică faptul că încearcă să stabilească natura și originea obiectelor misterioase, despre care poliția a avertizat că ar putea conține substanțe chimice periculoase.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, obiectele, aduse de valuri pe plajele din zona Forrest Beach, în apropiere de Townsville, au forma unor sfere de mari dimensiuni, scrie The Guardian.

Departamentul de Pompieri din Queensland a anunțat că au fost găsite în total șase astfel de obiecte. Cinci dintre ele au fost depozitate în containere speciale, iar al șaselea era în curs de securizare duminică.

Poliția a transmis că nu există niciun pericol pentru comunitatea locală și că nu desfășoară o anchetă penală în acest caz.

Pompierii au avertizat însă că este posibil ca și alte fragmente să fie aduse de valuri în următoarele zile și i-au îndemnat pe localnici să urmărească informațiile furnizate de Agenția Spațială Australiană.

„Natura obiectelor și originea lor sunt încă în curs de stabilire”, au precizat autoritățile.

Agenția Spațială Australiană, care colaborează cu poliția și cu Agenția Națională pentru Managementul Situațiilor de Urgență, a confirmat că obiectele sunt considerate, deocamdată, posibile resturi spațiale.

Ar putea fi componente ale unei rachete

Alice Gorman, arheolog specializat în patrimoniul spațial și expert în deșeuri spațiale la Universitatea Flinders, a analizat imaginile apărute în presă și a observat că obiectele nu prezintă urme de ardere.

Potrivit acesteia, acest lucru sugerează că ar putea proveni dintr-o treaptă a unei rachete – cel mai probabil prima sau a doua – care a reintrat în atmosferă, în timp ce restul rachetei și-a continuat misiunea de a plasa încărcătura pe orbită.

„Par să facă parte din sistemul de alimentare cu combustibil. Sunt recipiente presurizate fabricate din aliaje de titan, cu un punct de topire foarte ridicat”, a explicat Gorman.

Aceste componente sunt cunoscute sub denumirea de „space balls” și pot fi descoperite chiar și la mulți ani după o lansare spațială. Totuși, experta nu exclude posibilitatea ca obiectele să nu provină din industria spațială, ci să aibă o origine marină.

Dacă însă sunt într-adevăr „space balls”, acestea ar putea conține urme de hidrazină, un combustibil pentru rachete extrem de toxic.

Gorman consideră că obiectele ar putea proveni de la o rachetă rusească de tip Fregat, care utilizează recipiente de presiune similare în sistemul de alimentare.

Deșeurile spațiale, o problemă tot mai mare

Potrivit expertei, „space balls” sunt printre cele mai frecvente tipuri de deșeuri spațiale și au fost descoperite în numeroase regiuni ale lumii.

Se estimează că peste 30.000 de obiecte – de la sateliți funcționali până la fragmente provenite din lansări de rachete – orbitează în prezent în jurul Pământului.

„Cele mai multe deșeuri spațiale cad în ocean, însă Australia are un teritoriu foarte întins, așa că o cantitate semnificativă ajunge și pe uscat”, a explicat Alice Gorman.

Ea avertizează că problema se agravează odată cu creșterea numărului de lansări spațiale.

„În ultimii cinci ani au avut loc mai multe lansări spațiale decât în întreaga istorie de până acum. Asta înseamnă că tot mai multe obiecte reintră în atmosfera Pământului”, a concluzionat experta.