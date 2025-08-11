Sărbătoarea tuberozelor, atracția unei mici localități din Sibiu. S-au vândut 100.000 de flori într-o singură zi

Tuberozele au devenit în acest weekend atracția principală într-o mică așezare din județul Sibiu.

Satul Hoghilag a găzduit o adevărată sărbătoare dedicată acestei flori parfumate cu origini îndepărtate, iar mii de turiști au ajuns în zonă.

Oamenii nu au fost dezamăgiți de atracțiile locului: grădini întregi pline de tuberoze înflorite, târguri și ateliere cu produse și bunătăți locale, dar și o vizită în biserica săsească.

Musafirii au făcut fotografii și filmări, iar florile vândute într-o singură zi au trecut de 100.000. Tuberozele, originare din Mexic, au fost aduse în localitate de vechii sași stabiliți acolo.

