Românii au profitat de dezlegările la pește din postul Crăciunului. Târgurile și pescăriile au fost pline de oameni

Cu plase și portofelul pregătit de o mare încercare, românii au pornit sâmbătă, dis-de-dimineață, în târguri și pescării. Pentru creștinii ortodocși, postul Crăciunului aduce multe dezlegări la pește, inclusiv în acest weekend.

A fost zi de belșug pentru comercianții care au vândut și sardine mărunte, și somni ce bat suta de kilograme.

Cumpărătorii cu experiență au venit echipați ca pentru pescuit în ploaie.

Crapii și carașii au făcut valuri, la târgul de pește din Capitală.

Femeie: "Crap. Dar văd că e scump, de Dunăre."

Familiile care postesc iau masa împreună în acest weekend. Unii îl vor avea la masă pe acest bătrân.

Bărbat: "Un somn de 70-80 de kilograme are undeva la 70-80 de ani."

Alții s-au pregătit de un borș.

Femeie: "Mai mult vindem crap novac, tacâmuri multe pentru ciorbă."

Amatorii de pește care nu înghit nici oasele, nici prezența lor, au cheltuit triplu, pentru aceleași cantități. Dar fără regrete.

Femeie: "E ziua băiețelului, ne-am străduit. Îl cheamă Andrei, merită!"

Corespondent Știrile Pro TV: "La noi, vânzările sunt exact pe dos față de clasamentul global, pe care-l conduc tonul, somonul și somnul, în această ordine. Noi ton mâncăm tot timpul anului, dar puțin și la conservă. Somonul trece la categoria lux, pentru că a ajuns la o sută de lei kilogramul de file. Deci îl luăm la ocazii speciale și nu la dezlegări, când oamenii vor să se sature. Iar cu 12 dezlegări în postul Crăciunului, consumul alunecă mai degrabă în zona caras, crap, macrou și hering, ultimele trei congelate la vremea aceasta."

În pescăriile mici s-au vândut bine și preparatele: icre salată, făcute în zori de nea Sandu și crude, la suta de grame, plus instrucțiunile soției.

Pofta i-a înfrânt pe cei care au luat "la feliuță" și acest somon, afumat la rece, cu rumeguș de măr și cireș.

Dar, în timp ce unii se agitau pentru prezent, alții priveau spre viitorul apropiat.

Femeie: "Ne pregătim de 1 decembrie, facem fasole cu ciolan de data asta."

