Românii au profitat de dezlegările la pește din postul Crăciunului. Târgurile și pescăriile au fost pline de oameni

Stiri Diverse
30-11-2025 | 09:32
×
Codul embed a fost copiat

Cu plase și portofelul pregătit de o mare încercare, românii au pornit sâmbătă, dis-de-dimineață, în târguri și pescării. Pentru creștinii ortodocși, postul Crăciunului aduce multe dezlegări la pește, inclusiv în acest weekend.

autor
Adriana Stere

A fost zi de belșug pentru comercianții care au vândut și sardine mărunte, și somni ce bat suta de kilograme.

Cumpărătorii cu experiență au venit echipați ca pentru pescuit în ploaie.

Crapii și carașii au făcut valuri, la târgul de pește din Capitală.

Femeie: "Crap. Dar văd că e scump, de Dunăre."

Citește și
pește la grătar / dezlegare la pește
De ce se mănâncă pește de Florii. Alte tradiții pentru această zi importantă din calendarul ortodox

Familiile care postesc iau masa împreună în acest weekend. Unii îl vor avea la masă pe acest bătrân.

Bărbat: "Un somn de 70-80 de kilograme are undeva la 70-80 de ani."

Alții s-au pregătit de un borș.

Femeie: "Mai mult vindem crap novac, tacâmuri multe pentru ciorbă."

Amatorii de pește care nu înghit nici oasele, nici prezența lor, au cheltuit triplu, pentru aceleași cantități. Dar fără regrete.

Femeie: "E ziua băiețelului, ne-am străduit. Îl cheamă Andrei, merită!"

Corespondent Știrile Pro TV: "La noi, vânzările sunt exact pe dos față de clasamentul global, pe care-l conduc tonul, somonul și somnul, în această ordine. Noi ton mâncăm tot timpul anului, dar puțin și la conservă. Somonul trece la categoria lux, pentru că a ajuns la o sută de lei kilogramul de file. Deci îl luăm la ocazii speciale și nu la dezlegări, când oamenii vor să se sature. Iar cu 12 dezlegări în postul Crăciunului, consumul alunecă mai degrabă în zona caras, crap, macrou și hering, ultimele trei congelate la vremea aceasta."

În pescăriile mici s-au vândut bine și preparatele: icre salată, făcute în zori de nea Sandu și crude, la suta de grame, plus instrucțiunile soției.

Pofta i-a înfrânt pe cei care au luat "la feliuță" și acest somon, afumat la rece, cu rumeguș de măr și cireș.

Dar, în timp ce unii se agitau pentru prezent, alții priveau spre viitorul apropiat.

Femeie: "Ne pregătim de 1 decembrie, facem fasole cu ciolan de data asta."

Reacția unei tinere din Brazilia la repetițiile paradei de Ziua Națională. „Limba română e superbă”

Sursa: Pro TV

Etichete: peste, craciun, post,

Dată publicare: 30-11-2025 09:14

Articol recomandat de sport.ro
este cruntă despre Schumacher!
este cruntă despre Schumacher!
Citește și...
A început Postul Crăciunului 2025. Ce mănâncă și beau credincioșii timp de 41 de zile. Când este dezlegare la pește
Stiri Sociale
A început Postul Crăciunului 2025. Ce mănâncă și beau credincioșii timp de 41 de zile. Când este dezlegare la pește

Postul Nașterii Domnului 2025 începe vineri și ține până pe 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, zi de post mai aspru.

De ce se mănâncă pește de Florii. Alte tradiții pentru această zi importantă din calendarul ortodox
Stiri Diverse
De ce se mănâncă pește de Florii. Alte tradiții pentru această zi importantă din calendarul ortodox

Duminica Floriilor este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, marcând intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim. Deși ne aflăm încă în Postul Mare, credincioșii primesc o dezlegare specială la pește în această zi.

Dezlegare la pește în Postul Paștelui. În ce zile de post se mănâncă pește
Stiri Diverse
Dezlegare la pește în Postul Paștelui. În ce zile de post se mănâncă pește

Postul Paștelui este o perioadă de purificare spirituală și trupească, marcată de rugăciune, pocăință și renunțare la produsele de origine animală. Cu toate acesta, în timpul postului există și zile în care este dezlegare la pește.  

Recomandări
Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA
Stiri externe
Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA

Delegația ucraineană discută duminică, cu reprezentații administrației Trump, ultimele detalii ale planului comun de pace.

30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni
Protv 30 de ani
30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni

Retrospectiva celor 30 de ani de știri PRO TV a ajuns deja în vremurile recente, care ne sunt încă vii în memorie.

Incidentul care a dus la update-ul masiv al avioanelor Airbus A320. Peste 6.000 de nave au avut nevoie de actualizare
Stiri externe
Incidentul care a dus la update-ul masiv al avioanelor Airbus A320. Peste 6.000 de nave au avut nevoie de actualizare

Zborurile au revenit la normal, la o zi după ce compania Airbus a anunțat că multe dintre avioanele sale vor rămâne o vreme la sol, pentru o actualizare de software.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Noiembrie 2025

30:17

Alt Text!
Superspeed
S9E29

21:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Olivia Addams la întrebarea mesei rotunde

43:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 Noiembrie 2025

01:30:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28