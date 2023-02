Românii apreciază tot mai mult gustul ceaiului. Piața de profil a crescut după începutul pandemiei

Tinerii, în special, cumpără ceai regulat. Fie simplu, fie cu arome de fructe exotice, petale de flori sau ierburi asiatice.

Unii chiar au înlocuit cafeaua de dimineață cu o cană aromată de ceai.

Într-un magazin din Iaşi sunt puse la vânzare sute de sortimente de ceai, din întreaga lume. Numărul clienţilor a crescut cu aproape 30% în ultimul an. Cei mai mulţi au căutat să înlocuiască ceașca zilnică de cafea.

Cristina: ”Deocamdată trecem la ceaiul verde, care conţine cofeină. După trecem și la roșu, cu fructe, cu bergamot, negru, cu lămâie, sigur, după dorințe.”

Madalina: ”(Reporter: Cât de des bei ceai?) Cam de două ori pe săptămână, trei. Depinde de stare. Mai mult pentru sănătate, dar și pentru plăcere, gustul care e incomparabil. ”

Caradașu Cornelia, lucrător comerical: "Au început să consume ceai și să vadă, să simtă beneficiile ceaiului. Când vorbim de sănătate și gust mă gândesc automat la ceaiurile de fructe."

Piaţa ceaiului a crescut după ce, în pandemie, tinerii mai ales au descoperit gustul ceaiului.

În România consumul de ceai rămâne totuşi scăzut în comparaţie cu alte state europene.

Cristian Becheru, director general fabrica de ceai: "Dacă facem o comparație cu Polonia, care are o piață destul de asemănătoare cu a noastră, consumul per cap de om pe an este de 1 kg de ceai. Românii consumă cam 200 gr pe an."

Asta înseamnă echivalentul a 86 de cești de ceai, consumate într-un an. Vorbim despre ceaiuri clasice, dar și despre sortimente nou apărute la noi în țară, precum biluţe de ceai jiao gulan, lapacio și moringa – ceaiuri asiatice, pline de antioxidanți și minerale.

Iulia Pencea, director executiv Nielsen România: "În ultimii ani am observat o orientare a publicului din ce în ce mai mare către brandurile mai premium de ceai. Topul e dominat de ceai verde, ceai negru, dar ceaiul verde conducând destul de detașat."

Estimările arată că piața de ceai din România va depăşi, la finalul anului 2023, 372 milioane de lei, cu 87 de milioane mai mult faţă de acum 3 ani.

