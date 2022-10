România trece la ora de iarnă pe 30 octombrie 2022. De ce se schimbă și cum ne poate afecta

S chimbarea orei are loc de două ori pe an, în martie și în octombrie. În luna martie se trece la ora de vară, când ceasul se dă cu o oră înainte, iar în octombrie se revine la ora Meridianului Zero.

Primele state din lume care au adoptat trecerea la ora de vară au fost Germania și Austro-Ungaria, în timpul Primului Război Mondial, cu scopul de a reduce consumul de cărbune.

România a adoptat ora de vară în 1932. Alte 70 de state din lume funcționează după același mecanism, totuși, nu toate națiunile au aceeași perioadă pentru schimbarea orei.

Trecerea la ora de iarnă se face în fiecare an în ultimul weekend din luna octombrie, după echinocțiul de toamnă, atunci când Soarele traversează (aparent) Ecuatorul ceresc și trece în emisfera sudică. În ultimii ani, schimbarea orei a fost un subiect intens dezbătut, iar Uniunea Europeană le-a solicitat statelor membre să decidă dacă vor rămâne definitiv la ora de vară sau la cea de iarnă. Nici România și nici alte state membre nu au luat încă o decizie definitivă privind continuarea obiceiului de a schimba ora de două ori pe an. Ora de iarnă 2022 în România Anul acesta trecerea la ora de iarnă se face în noaptea de 29 spre 30 octombrie 2022, atunci când ora 04:00 devine ora 03:00. Românii vor dormi o oră în plus în acest weekend. De ce se schimbă ora Scopul principal al schimbării orei și trecerea la „ora de vară” este ca oamenii să poată profita mai mult timp de lumina zilei. Ideea datează de la finalul secolului XIX, când neozeelandezul George Vernon Hudson a prezentat o lucrare în care a propus ca ceasul să fie dat înainte cu două ore în luna martie și cu două ore înapoi în octombrie pentru ca oamenii să se bucure mai mult timp de lumina soarelui. Reprezentanții Societății Americane de Psihologie din Philadelphia au apreciat lucrarea, însă ideea nu a fost pusă în practică. În 1905 britanicul William Willett a prezentat o altă lucrare prin care le-a propus specialiștilor să dea ceasul înainte cu câte 20 de minute în fiecare duminică din aprilie și cu câte 20 de minute înapoi în fiecare duminică din septembrie. Lucrarea lui William i-a atras atenția lui Robert Pearce, un membru al Parlamentului britanic, care în 1908 a depus un proiect de lege în acest sens. Regatul Unit a adoptat o lege privind schimbarea orei în 1916, la un an după decesul lui Willet. Cum ne afectează trecerea la ora de iarnă În perioada 4 iulie -16 august 2018 Uniunea Europeană a realizat un sondaj pentru a afla părerea oamenilor cu privire la trecerea la ora de iarnă. La sondaj au participat 4,6 milioane de persoane. Potrivit răspunsurilor, o mare parte dintre oameni simt un disconfort fizic și mental în momentul în care se schimbă ora. Aproximativ 40% dintre respondenți au spus că au probleme de concentrare, iar o treime dintre ei sunt irascibili. Unele persoane au acuzat o stare de oboseală puternică și dureri de cap. Pentru a evita apariția simptomelor, specialiștii recomandă ca înainte de culcare să facem o baie fierbinte, după care să citim o carte. De asemenea este recomandat să nu consumăm cafea sau ciocolată înainte de somn.

