Proiectul controversat care vrea să pulverizeze milioane de tone de particule în stratosferă pentru a răci Pământul

O companie israeliano-americană, Stardust Solutions, propune o tehnologie de răcire a planetei prin pulverizarea a milioane de tone de particule în stratosferă, la aproximativ 20 km de suprafața Pământului.

Conceptul se bazează pe teoriile vechi de decenii privind injectarea de particule în atmosferă pentru a reflecta lumina solară și a reduce temporar încălzirea globală.

Metoda care urmăreşte modificarea radiației solare imită efectele temporare de răcire produse de erupțiile vulcanice, care blochează o parte din căldura soarelui.

Problema majoră este că nu se ştie ce efecte secundare ar putea avea tehnologia, iar potențialul de a destabiliza vremea, agricultura sau geopolitica este real.

Planurile companiei vin după ce Stardust a strâns recent 60 de milioane de dolari de la investitori din Silicon Valley și Marea Britanie, cea mai mare finanțare acordată vreodată în acest domeniu.

