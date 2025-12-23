Programul mall-urilor de Crăciun 2025. Când sunt deschise centrele comerciale pe 24, 25 și 26 decembrie

Stiri Diverse
23-12-2025 | 12:12
Programul mall-urilor de Crăciun 2025
Shutterstock

Programul mall-urilor de Crăciun 2025 este esențial pentru planificarea cumpărăturilor și petrecutului timpului în centrele comerciale. Afli aici când sunt deschise mall-urile pe 24, 25 și 26 decembrie.

autor
Anca Lupescu

Mall-urile din România vor avea program special de Crăciun.

În timp ce majoritatea centrelor comerciale rămân închise pe data de 25 decembrie 2025, există și câteva excepții în București. Iată ce program vor avea marile mall-uri pe 24, 25 și 26 decembrie anul acesta.

Programul mall-urilor de Crăciun 2025

În perioada sărbătorilor de iarnă, centrele comerciale din București vor avea un program special. În timp ce unele mall-uri vor fi închise în ziua de Crăciun, există și excepții.

Pentru Crăciun 2025, mai multe centre comerciale importante din București au anunțat programe speciale. Printre acestea se numără București Mall Vitan, Plaza România, Promenada Mall, Mega Mall, AFI Cotroceni, Veranda Mall și ParkLake.

Citește și
panettone
Deserturi de Crăciun din toată lumea. Rețete tradiționale de la panettone la turta dulce sau Christmas pudding

Programul nu este același pentru toate zonele din mall. Cinematografele, supermarketurile, restaurantele și sălile de fitness pot avea orare diferite față de magazinele de retail.

Dacă vrei să mergi la mall pe 24, 25 sau 26 decembrie, este bine să verifici din timp programul.

Program de Crăciun Afi Cotroceni

AFi este singurul Mall din București care a fost deschis în ziua de Crăciun și în prima zi din an. În 2025, AFi va fi deschis după un program special atât cu zona de food court și cinema, dar și supermarketul Auchan.

Centrul comercial

• Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 19:00

• Joi, 25 decembrie: 14:00 – 22:00

• Miercuri, 31 decembrie: 10:00 – 19:00

• Joi, 1 ianuarie: 14:00 – 22:00

Auchan AFI

• Miercuri, 24 decembrie: 07:00 – 19:00

• Joi, 25 decembrie: 14:00 – 22:00

• Miercuri, 31 decembrie: 07:00 – 19:00

• Joi, 1 ianuarie: 14:00 – 22:00

Program de Crăciun Mega Mall

Bucureștenii care vor să meargă la Mega Mall trebuie să știe că mall-ul este închis de Crăciun, pe 25 decembrie. În schimb, Cinema City este deschis în această zi. 

Galerie comercială și food court

· 24 decembrie: 10.00 – 19.00 

· 25 decembrie: închis 

· 26 decembrie: 10.00 – 22.00 

· 30 decembrie: 10.00 – 22.00 

· 31 decembrie: 10.00 – 18.00 

· 1 ianuarie: închis

Carrefour Mega Mall

· 24 decembrie: până la ora 19.00 

· 25 decembrie: închis 

· 26 decembrie – 27 decembrie: până la ora 22.00 

· 28 decembrie – 30 decembrie: până la ora 23.00 

· 31 decembrie: până la ora 18.00 

· 1 ianuarie: închis

Cinema City Mega Mall

· 24 decembrie: 9.30 – 16.00 

· 25 decembrie: 14.00 – 23.00 

· 31 decembrie: 10.30 – 16.00 

· 1 ianuarie: 14.00 – 23.00

World Class Mega Mall

· 24 decembrie: 8.00 – 16.00 

· 25 decembrie: închis 

· 26 decembrie: 12.00 – 20.00 

· 31 decembrie: 8.00 – 16.00 

· 1 ianuarie: închis 

· 2 ianuarie: 12.00 – 20.00

Program de Crăciun Mall Băneasa Shopping City

Locuitorii din zona de nord a Capitalei care vor să își facă cumpărăturile în zilele de sărbători, trebuie să știe că mall-ul Băneasa Shopping City are următorul program:

Program de Crăciun Mall Băneasa Shopping City

· 24 decembrie: 10:00 - 19:00

· 25 decembrie: închis

· 26 decembrie - 30 decembrie: 10:00 - 22:0

· 31 decembrie: 10:00 - 18:00

· 1 ianuarie: Închis

Excepție face Cinema City

Program de Crăciun Promenada Mall

Mall-ul Promenada va fi închis pe 25 decembrie 2025, iar în restul zilelor va avea un program scurt, cu câteva excepții. Iată programul:

programul Promenada Mall

Program galerie comercială și food court

· 24 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

· 25 decembrie 2025: închis

· 26 decembrie 2025: 10.00 – 22.00

· 31 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

· 1 ianuarie 2026: închis

· Din 2 ianuarie 2026: program normal 10.00 – 22.00

World Class Promenada

· 1 decembrie 2025: 8.00 – 22.00 

· 24 decembrie: 8.00 – 16.00 

· 25 decembrie: închis 

· 26 decembrie: 12.00 – 20.00 

· 31 decembrie: 8.00 – 16.00 

· 1 ianuarie: închis 

· 2 ianuarie: 12.00 – 20.00

Program de Crăciun Veranda Mall

Veranda Mall va avea închis pe 25 decembrie, dar va fi deschis în toate celelalte zile, după cum urmează:

Program de Crăciun Veranda Mall

· 1-18 decembrie: 10:00 – 22:00

· 19-23 decembrie: 10:00 – 22:00

· 24 decembrie: 10:00 – 19:00

· 25 decembrie: închis

· 26-28 decembrie: 10:00 – 22:00

· 29-30 decembrie: 10:00 – 22:00

· 31 decembrie: 10:00 – 18:00

· 1 ianuarie: închis

· Din 2 ianuarie: 10:00 – 22:00

Carrefour Veranda

· 1-18 decembrie: 07:00 – 22:00

· 19-23 decembrie: 07:00 – 23:00

· 24 decembrie: 07:00 – 19:00

· 25 decembrie: închis

· 26-28 decembrie: 07:00 – 22:00

· 29-30 decembrie: 07:00 – 23:00

· 31 decembrie: 07:00 – 18:00

· 1 ianuarie: închis

· Din 2 ianuarie: 07:00 – 22:00

Patinoar

· 25 decembrie 2025: 10:00 – 22:00

1 ianuarie 2026: 10:00 – 22:00

World Class

· 24 decembrie 2025: 08:00 – 16:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie 2025: 12:00 – 20:00

· 31 decembrie 2025: 08:00 – 16:00

· 1 ianuarie 2026: Închis

Program de Crăciun Sun Plaza

Locuitorii din sudul Capitalei au la dispoziție Sun Plaza pentru cumpărături și distracție de sărbătorile de iarnă. Programul este următorul:

· 24 decembrie 2025: 10:00 - 18:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie: 10:00 - 22:00

· 31 decembrie 2025: 10:00 - 18:00

Program de Crăciun Sun Plaza

Program de Crăciun Park Lake

Dacă vrei să mergi în Park Lake în preajma Crăciunului, programul este următorul:

· 24 decembrie 2025: 10:00 - 20:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie 2025: 10:00 - 22:00

program park lake craciun

Program de Crăciun București Mall Vitan

Mall Vitan rămâne închis în ziua de Crăciun, însă va fi deschis în ajun și a doua zi de Crăciun, după următorul program:

· 24 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

· 25 decembrie 2025: închis

· 26 decembrie 2025: 10.00 – 22.00

București Mall Vitan

Program de Crăciun City Plaza

Plaza Mall va funcționa după următorul program:

· 24 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

· 25 decembrie 2025: închis

· 26 decembrie 2025: 10.00 – 22.00

Program de Crăciun Militari Shopping Center

Militari Shopping Center are un program special de sărbători după cum urmează:

· 24 decembrie 2025: 10:00 - 18:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie 2025: 10:00 - 22:00

· 31 decembrie 2025: 10:00 - 18:00

· 1 ianuarie 2026: Închis

Program de Crăciun Militari Shopping Center

Hypermarket Auchan

· 24 decembrie 2025: 07:00 - 18:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie 2025: 10:00 - 22:00

· 31 decembrie 2025: 07:00 - 18:00

Sursa: StirilePROTV

Etichete: magazin, mall, program, craciun,

Dată publicare: 23-12-2025 12:12

Articol recomandat de sport.ro
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Citește și...
Deserturi de Crăciun din toată lumea. Rețete tradiționale de la panettone la turta dulce sau Christmas pudding
Stiri Diverse
Deserturi de Crăciun din toată lumea. Rețete tradiționale de la panettone la turta dulce sau Christmas pudding

Crăciunul este un moment special din an, indiferent în ce colț al lumii te-ai afla există tradiții specifice și mai ales mâncăruri care nu trebuie să lipsească de pe masă în această zi. Află rețete tradiționale de deserturi de Crăciun din întreaga lume.

Turistă din China, la un pas de moarte după ce a fost luată de un val în timp ce făcea o fotografie, în Egipt
Stiri Diverse
Turistă din China, la un pas de moarte după ce a fost luată de un val în timp ce făcea o fotografie, în Egipt

O turistă a fost la un pas de moarte după ce un val a izbit-o de stânci, în timp ce făcea o fotografie pe o stâncă periculoasă, într-o zonă turistică de pe coasta Egiptului.

Farmacii deschise de Crăciun 2025. Lista farmaciilor non-stop din București
Stiri Diverse
Farmacii deschise de Crăciun 2025. Lista farmaciilor non-stop din București

Locuitorii Capitalei care au nevoie de o farmacie deschisă de Crăciun 2025, trebuie să știe că există câteva farmacii deschise în permanență pentru cei care au nevoie urgentă de medicamente.

Recomandări
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
Stiri Economice
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026

Guvernul a transmis într-un comunicat emis luni noaptea, 22 decembrie, la ora 22.25, publicarea unei ordonanțe de urgență (OUG) care reglementează un set de măsuri ”necesare” pentru elaborarea bugetului pe anul 2026, cât și o serie de măsuri pentru 2026.  

Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru
Stiri externe
Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru

Discuțiile separate care au avut loc în Florida între delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei au fost descrise și de această dată drept „constructive" de oficialii americani.

Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui
Stiri Politice
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui

Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat luni seară, a confirmat acesta într-un mesaj postat pe blogul său personal.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Decembrie 2025

01:46:04

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28