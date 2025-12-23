Programul mall-urilor de Crăciun 2025. Când sunt deschise centrele comerciale pe 24, 25 și 26 decembrie

Programul mall-urilor de Crăciun 2025 este esențial pentru planificarea cumpărăturilor și petrecutului timpului în centrele comerciale. Afli aici când sunt deschise mall-urile pe 24, 25 și 26 decembrie.

Mall-urile din România vor avea program special de Crăciun.

În timp ce majoritatea centrelor comerciale rămân închise pe data de 25 decembrie 2025, există și câteva excepții în București. Iată ce program vor avea marile mall-uri pe 24, 25 și 26 decembrie anul acesta.

Programul mall-urilor de Crăciun 2025

În perioada sărbătorilor de iarnă, centrele comerciale din București vor avea un program special. În timp ce unele mall-uri vor fi închise în ziua de Crăciun, există și excepții.

Pentru Crăciun 2025, mai multe centre comerciale importante din București au anunțat programe speciale. Printre acestea se numără București Mall Vitan, Plaza România, Promenada Mall, Mega Mall, AFI Cotroceni, Veranda Mall și ParkLake.

Programul nu este același pentru toate zonele din mall. Cinematografele, supermarketurile, restaurantele și sălile de fitness pot avea orare diferite față de magazinele de retail.

Dacă vrei să mergi la mall pe 24, 25 sau 26 decembrie, este bine să verifici din timp programul.

Program de Crăciun Afi Cotroceni

AFi este singurul Mall din București care a fost deschis în ziua de Crăciun și în prima zi din an. În 2025, AFi va fi deschis după un program special atât cu zona de food court și cinema, dar și supermarketul Auchan.

Centrul comercial

• Miercuri, 24 decembrie: 10:00 – 19:00

• Joi, 25 decembrie: 14:00 – 22:00

• Miercuri, 31 decembrie: 10:00 – 19:00

• Joi, 1 ianuarie: 14:00 – 22:00

Auchan AFI

• Miercuri, 24 decembrie: 07:00 – 19:00

• Joi, 25 decembrie: 14:00 – 22:00

• Miercuri, 31 decembrie: 07:00 – 19:00

• Joi, 1 ianuarie: 14:00 – 22:00

Program de Crăciun Mega Mall

Bucureștenii care vor să meargă la Mega Mall trebuie să știe că mall-ul este închis de Crăciun, pe 25 decembrie. În schimb, Cinema City este deschis în această zi.

Galerie comercială și food court

· 24 decembrie: 10.00 – 19.00

· 25 decembrie: închis

· 26 decembrie: 10.00 – 22.00

· 30 decembrie: 10.00 – 22.00

· 31 decembrie: 10.00 – 18.00

· 1 ianuarie: închis

Carrefour Mega Mall

· 24 decembrie: până la ora 19.00

· 25 decembrie: închis

· 26 decembrie – 27 decembrie: până la ora 22.00

· 28 decembrie – 30 decembrie: până la ora 23.00

· 31 decembrie: până la ora 18.00

· 1 ianuarie: închis

Cinema City Mega Mall

· 24 decembrie: 9.30 – 16.00

· 25 decembrie: 14.00 – 23.00

· 31 decembrie: 10.30 – 16.00

· 1 ianuarie: 14.00 – 23.00

World Class Mega Mall

· 24 decembrie: 8.00 – 16.00

· 25 decembrie: închis

· 26 decembrie: 12.00 – 20.00

· 31 decembrie: 8.00 – 16.00

· 1 ianuarie: închis

· 2 ianuarie: 12.00 – 20.00

Program de Crăciun Mall Băneasa Shopping City

Locuitorii din zona de nord a Capitalei care vor să își facă cumpărăturile în zilele de sărbători, trebuie să știe că mall-ul Băneasa Shopping City are următorul program:

· 24 decembrie: 10:00 - 19:00

· 25 decembrie: închis

· 26 decembrie - 30 decembrie: 10:00 - 22:0

· 31 decembrie: 10:00 - 18:00

· 1 ianuarie: Închis

Excepție face Cinema City

Program de Crăciun Promenada Mall

Mall-ul Promenada va fi închis pe 25 decembrie 2025, iar în restul zilelor va avea un program scurt, cu câteva excepții. Iată programul:

Program galerie comercială și food court

· 24 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

· 25 decembrie 2025: închis

· 26 decembrie 2025: 10.00 – 22.00

· 31 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

· 1 ianuarie 2026: închis

· Din 2 ianuarie 2026: program normal 10.00 – 22.00

World Class Promenada

· 1 decembrie 2025: 8.00 – 22.00

· 24 decembrie: 8.00 – 16.00

· 25 decembrie: închis

· 26 decembrie: 12.00 – 20.00

· 31 decembrie: 8.00 – 16.00

· 1 ianuarie: închis

· 2 ianuarie: 12.00 – 20.00

Program de Crăciun Veranda Mall

Veranda Mall va avea închis pe 25 decembrie, dar va fi deschis în toate celelalte zile, după cum urmează:

· 1-18 decembrie: 10:00 – 22:00

· 19-23 decembrie: 10:00 – 22:00

· 24 decembrie: 10:00 – 19:00

· 25 decembrie: închis

· 26-28 decembrie: 10:00 – 22:00

· 29-30 decembrie: 10:00 – 22:00

· 31 decembrie: 10:00 – 18:00

· 1 ianuarie: închis

· Din 2 ianuarie: 10:00 – 22:00

Carrefour Veranda

· 1-18 decembrie: 07:00 – 22:00

· 19-23 decembrie: 07:00 – 23:00

· 24 decembrie: 07:00 – 19:00

· 25 decembrie: închis

· 26-28 decembrie: 07:00 – 22:00

· 29-30 decembrie: 07:00 – 23:00

· 31 decembrie: 07:00 – 18:00

· 1 ianuarie: închis

· Din 2 ianuarie: 07:00 – 22:00

Patinoar

· 25 decembrie 2025: 10:00 – 22:00

1 ianuarie 2026: 10:00 – 22:00

World Class

· 24 decembrie 2025: 08:00 – 16:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie 2025: 12:00 – 20:00

· 31 decembrie 2025: 08:00 – 16:00

· 1 ianuarie 2026: Închis

Program de Crăciun Sun Plaza

Locuitorii din sudul Capitalei au la dispoziție Sun Plaza pentru cumpărături și distracție de sărbătorile de iarnă. Programul este următorul:

· 24 decembrie 2025: 10:00 - 18:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie: 10:00 - 22:00

· 31 decembrie 2025: 10:00 - 18:00

Program de Crăciun Park Lake

Dacă vrei să mergi în Park Lake în preajma Crăciunului, programul este următorul:

· 24 decembrie 2025: 10:00 - 20:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie 2025: 10:00 - 22:00

Program de Crăciun București Mall Vitan

Mall Vitan rămâne închis în ziua de Crăciun, însă va fi deschis în ajun și a doua zi de Crăciun, după următorul program:

· 24 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

· 25 decembrie 2025: închis

· 26 decembrie 2025: 10.00 – 22.00

Program de Crăciun City Plaza

Plaza Mall va funcționa după următorul program:

· 24 decembrie 2025: 10.00 – 18.00

· 25 decembrie 2025: închis

· 26 decembrie 2025: 10.00 – 22.00

Program de Crăciun Militari Shopping Center

Militari Shopping Center are un program special de sărbători după cum urmează:

· 24 decembrie 2025: 10:00 - 18:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie 2025: 10:00 - 22:00

· 31 decembrie 2025: 10:00 - 18:00

· 1 ianuarie 2026: Închis

Hypermarket Auchan

· 24 decembrie 2025: 07:00 - 18:00

· 25 decembrie 2025: Închis

· 26 decembrie 2025: 10:00 - 22:00

· 31 decembrie 2025: 07:00 - 18:00

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













