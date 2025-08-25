Experimente chimice pentru copii, la biserică. „Cel mai mult mi-a plăcut vulcanul”

Mii de copii din Iași, Botoșani și Neamț participă la activități care să le înfrumusețeze finalul de vacanță.

Mulți nu apucă să plece prea des în călătorii sau să petreacă mult timp cu părinții, așa că Mitropolia Moldovei și Bucovinei organizează pentru ei programe educative în curțile bisericilor din comunități.

Într-un sat din Iași, spre exemplu, cei mici au asistat la experimente chimice și au interacționat cu polițiști de frontieră.

Pentru 130 de copii din satul Pietrărie, laboratorul de chimie s-a mutat în aer liber. Iar profesioniști din domeniu au făcut știința distractivă pentru cei mici.

Fetiță: „Foarte interesant! Cel mai mult mi-a plăcut când a fost cu vulcanul ăsta. Sunt foarte curioasă să văd artificii în pahar. Uaaa!”

Iar la final au avut parte și de o surpriză: „Fiecare copil va primi o jucărie!”

La scurt timp au apărut și polițiștii de frontieră, care le-au explicat micilor curioși cu ce se ocupă, cu ajutorul unei scenete.

Polițistă: „Prezint pentru control bagajul. Îmi dați voie să intru cu el în țară?”

Copiii: „Nuu.”

Polițistă: „Foarte bine! Dar eu, pentru cățel, am pașaport. Acum îmi dați voie să intru în țară?”

Copiii: „Da!”

George Ciprian Bamboi, preot paroh: „Căutăm să fie cât mai diversificate activitățile, să le placă. Investiția în tineret este cea mai sigură investiție. O educație bună a tinerilor reprezintă un viitor sigur al țării noastre.”

În total, 13.000 de copii și adolescenți beneficiază de acest program al Mitropoliei.

Mihail Simiciuc, coordonator Tabăra „Din pridvorul satului”: „120 de tabere, dintre acestea 100 sunt în sate și 20 sunt și în comunitățile din orașe, pentru că am observat că există o lipsă și în orașe. Mulți părinți sunt plecați fie la serviciu, fie sunt plecați din țară. Copiii sunt lăsați în apartamente, în blocuri, de obicei singuri, și încercăm măcar pentru trei, patru zile să le aducem o vacanță și pentru aceștia.”

Programul se încheie la finalul acestei luni.

