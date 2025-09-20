Princess Andre și Katie Price, „la cuțite”. Tânăra de 18 ani a fost criticată dur de mama sa. „Trebuie să-l concediați”

Princess Andre, în vârstă de 18 ani, fiica fostului model glamour Katie Price, în vârstă de 47 de ani, și a cântărețului Peter Andre, a dovedit în ultimele luni că este o vedetă în sine.

Princess a lansat în august propria serie TV, un reality show care urmărește viața ei profesională și personală pe măsură ce intră în vârsta de adult.

Seria de șase episoade s-a bucurat de o popularitate atât de mare încât a urcat rapid în topul platformei de streaming ITV, ajungând pe primul loc. Iar în ultima sa mișcare profesională, Princess a înregistrat marca „Princess Andre” în categoria produselor de înfrumusețare.

Princess își dezvoltă cariera independentă

Potrivit The Sun, aceasta include produse pentru gene și pensule pentru ochi. Este un indiciu clar că Princess urmează să calce pe urmele mamei sale în industria cosmetică în viitorul apropiat.

De-a lungul anilor, Katie a avut o serie de linii de produse de înfrumusețare și contracte, de la parfumuri la propriile linii de gene și perii sub fosta sa companie By Katie Price.

Vestea vine după ce Katie a reaprins conflictul cu Princess, criticând ținuta acesteia la National Television Awards din acest an.

După ce, atât Princess, cât și fratele ei mai mare, Junior, au pășit pe covorul roșu la premii fără niciunul dintre părinții lor, săptămâna trecută, Katie a recunoscut că nu i-au plăcut ținutele niciunui dintre copiii ei și i-a implorat să-și concedieze stilistul.

Princess a optat pentru o rochie de seară elegantă, argintie și gri, cu o decupare îndrăzneață până la coapsă. În același timp, Junior, în vârstă de 20 de ani, arăta elegant într-o jachetă din catifea roșie, cu un accesoriu din pene pe buzunar. El a asortat ținuta impresionantă cu pantaloni negri de smoking, cu un design nostalgic cu dungi.

În ultimul episod al podcastului său, ea a declarat: „Le-am spus totuși: «Trebuie să-l concediați pe stilist». Mi-a părut rău pentru Junior. I-am spus prințesei: «Ce naiba purta?» Arăta ca un costum de carnaval”.

Totuși, nu doar ținuta lui Junior i-a creat probleme, după cum a adăugat: „I-am spus: «Prințesă, nici rochia ta nu mi-a plăcut, era prea veche pentru tine. Uită-te la Maura Higgins, arăta fantastic!»”. Ea mi-a răspuns: „Păi, poți să mă îmbraci tu data viitoare?” I-am spus: „Nu știu cine te implică în treaba asta cu stilistii, poate că te îmbracă pentru o ședință foto, dar nu pentru covorul roșu”.

Katie a concluzionat: „Ținutele erau pur și simplu nepotrivite!”

Tensiunile familiale continuă în spatele ușilor închise

Princess a menținut o poziție ferm neutră după ce tensiunile dintre mama și tatăl ei au explodat luna trecută, când Peter a acuzat-o pe Katie că „răspândește minciuni fără temei” după ce ea a afirmat că Junior și Princess locuiesc în mod egal cu ambii părinți.

Katie a afirmat, de asemenea, că i s-a „interzis” să apară în emisiunea lui Princess și chiar la petrecerea ei de ziua de naștere.

Într-un interviu exclusiv pentru Daily Mail, Princess a explicat că orice consecință a izbucnirii lui Katie pentru că nu a fost implicată în debutul ei la televizor va fi tratată în spatele ușilor închise.

Ea a insistat anterior: „Este emisiunea mea, nu se bazează pe părinții mei, ci se concentrează pe mine. Sinceră să fiu, nu există nicio ruptură între mine și niciunul dintre părinții mei”.

