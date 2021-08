Imagini cu Katie Price, după ce a fost agresată de un hoț în casă. Ce s-a întâmplat cu atacatorul

Profimedia

Mai multe imagini cu vedeta TV Katie Price, care luni a fost atacată în casă de un hoț, au fost făcute publice.

În imagini se observă că vedeta are vânătai față, conform fotografiilor publicate de The Mirror și The Sun.

În timpul atacului, vedeta ar fi fost lovită cu pumnul de către atacator.

„Am o vânătaie mare, am toată fața umflată și am fost la spital”, a spus vedeta, după atac.

Familia și prietenii au declarat presei că vedeta este în stare de șoc și că probabil va dura ceva timp până când o să își revină.

După atac, un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost reținut pentru agresiune și furt, dar apoi a fost eliberat pe cauțiune.