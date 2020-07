Primele concedieri în peste 500 de ani. Gărzile din Turneul Londrei, afectate de pandemie

Turnul Londrei a fost redeschis vizitatorilor pe 10 iulie, după aproape trei luni. Restricțiile din timpul pandemiei au dus la scăderea drastică a veniturilor.

Unul dintre angajați a acuzat sub protecția anonimatului ”tratamentul dezgustător”. Fundația care administrează Turnul ar fi cerut gărzilor să se ofere voluntare pentru disponibilizări pe termen nelimitat, a mai spus acesta.

”Suntem îndurerați. (...) Nu am avem altă variantă decât reducerea fondului de salarii”, a spus John Barnes, directorul general al Historic Royal Palaces.

Acesta a explicat că 80% din veniturile instituției provin de la vizitatori. Închiderea Turnului în timpul pandemiei ar fi provcat pierderi de 123 de milioane de dolari, a transmis Barnes.

Beefeaters guarding the Tower of London face job cuts for first time in their 500-year history https://t.co/aHcVsEQkEz