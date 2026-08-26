Prin această colaborare, Premier Energy își propune să contribuie la dezvoltarea unui sport cu tradiție în România, care promovează performanța, disciplina, spiritul de echipă și educația prin sport. Compania își continuă astfel strategia de susținere a comunităților și a proiectelor care creează valoare pe termen lung, investind într-o disciplină care, deși a adus numeroase performanțe României. În parteneriat va fi implicată și Fundația Kids Hero, organizația non-profit a grupului Premier Energy.

„La Premier Energy ne propunem să susținem proiecte care creează valoare pe termen lung pentru comunitățile în care activăm, iar sportul este unul dintre cele mai puternice instrumente prin care putem genera un impact pozitiv. Am ales voleiul pentru că promovează valori în care credem și noi -spirit de echipă, disciplină, responsabilitate, respect și dorința de a progresa în fiecare zi. Ne bucurăm să fim alături de CS Dinamo București, un club cu o tradiție remarcabilă în sportul românesc, iar prin implicarea Fundației Kids Hero ne dorim ca acest parteneriat să însemne mai mult decât susținerea performanței sportive. Vrem să aducem copiii mai aproape de sport, să îi inspirăm prin exemple pozitive și să contribuim la formarea unei generații pentru care mișcarea, spiritul de echipă și un stil de viață sănătos să devină valori firești”, a declarat Mădălina Vasile, director de marketing Premier Energy Group.

“Salutam implicarea Premier Energy în susținerea voleiului masculin dinamovist. Am reușit să redam echipei stabilitatea necesară pentru a construi, din nou, pe baze solide revenirea în elita performanței. În perioda următoare, prioriățile noastre vizează relansarea sectorului juvenil, un domeniu în care avem o tradiție și o identitate puternice. Suntem convinși că parteneriatele cu organizații private solide reprezintă un catalizator important pentru dezvoltarea clubului și, implicit, pentru progresul sportului românesc. Performanța sportivă înseamnă și capacitatea de a construi modele, de a inspira generații și de a consolida imaginea României în plan internațional. Din aceasta perspectivă, parteneriatul cu Premier Energy este un pas important într-un proiect pe care ni-l dorim pe termen lung”, a declarat Ionuț Popa, președintele CS Dinamo București.

“Investiția de încredere a unor parteneri ca Premier Energy ne obligă să dăm totul în competițiile în care suntem angrenați. Toată echipa este conștientă și mobilizată în acest sens”, a declarat, la rândul său, Bogdan Tanase, antrenorul echipei de volei masculine.

Clubul din Ștefan cel Mare este și una dintre cele mai titrate echipe de volei din Europa, reușind să devina Campioana a Europei în anii 1966, 1967 și 1981, să dispute alte trei finale în aceeași competiție în 1968, 1974 și 1977, și să câștige a doua cupa europeana ca importanță în anul 1979.

Kids Hero aduce sportul de performanță mai aproape de noile generații

Parteneriatul dintre Premier Energy și cea mai galonată echipă de volei a României, CS Dinamo București, vizează atât echipa de seniori, cât și dezvoltarea generațiilor viitoare de sportivi, prin susținerea echipelor masculine de juniori ale clubului. Pentru această componentă educațională și comunitară, Premier Energy aduce în parteneriat Fundația Kids Hero, o platformă de fapte bune, care prin donațiile strânse schimbă viața a mii de copii vulnerabili din România.

Implicarea fundației completează misiunea pe care Kids Hero o desfășoară de trei ani în comunitate. Numai în acest an, organizația a derulat o campanie dedicată copiilor diagnosticați cu autism, precum și o campanie de vară menită să le ofere copiilor posibilitatea de a participa la tabere și la activități educaționale și recreative. Următoarea inițiativă pregătită de Kids Hero vizează sprijinirea copiilor pe parcursul anului școlar 2026–2027.

În parteneriatul cu CS Dinamo București, Kids Hero va fi co-partener pe parcursul sezonului competițional și se va implica în organizarea unor evenimente desfășurate înaintea meciurilor de pe teren propriu ale echipei, menite să aducă mai aproape de volei copiii și familiile și să promoveze beneficiile practicării sportului încă de la vârste fragede.