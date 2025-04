Pregătiri mari pentru micii de 1 Mai. Cum arată și de ce este în stare grătarul care costă aproape 17.000 de lei

Joi, o țară întreagă va trudi în fața grătarelor perpelind pe toate părțile bucăți sănătoase de ceafă de porc, pastramă împănată, frigărui cu multă carne și puține legume, plus o armată de mici.

Pentru cei care au muncit zilele acestea, pregătirea - sau cumpărarea grătarului, cu tot cu cărbune și brichete - au fost urgențe majore.

Este o poveste de dragoste între un bărbat și grătarul lui.

Costeluș, proprietarul unui restaurant cu terasă în Londra și carnivor convins, este dovada vie că soarta are umor.

Cu 2-3 vinete, niște ciuperci și câteva sacoșe de carne, românul nostru își va așeza la masă toți prietenii englezi.

Probabil că pentru grataragiii cu familie mare și mulți prieteni atrași ca-n desene animate de fumul de friptură a fost produs un grătar uriaș, cât o insulă de bucătărie. Poți face simultan 80 de mici sau 20 de cefe de porc, plus o ciorbă pe grătarul secundar. Are o mulțime de sertare pentru accesorii, dar și un preț pe măsură: aproape 17.000 de lei.

În piață au ajuns devreme cei care au deja grătar și mobilier pentru curte.

Chiar dacă au vândut ca de Crăciun, măcelarii vor munci și pe 1 mai, așa că sărbătoresc în avans.

În fine, deși o minoritate, să nu-i uităm pe cei care vor pune pe jar pește proaspăt.

...iar alții vor aștepta ore întregi să fiarbă mocnit o tuslama. O mâncare scăzută din fagure de vită, pe care dobrogenii au preluat-o de la turci.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: