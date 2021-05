Pomicultorii din Dâmboviţa montează pe banii lor plase ca să își protejeze culturile de grindină

Dezamăgiţi că în zona lor nu există puncte de lansare a rachetelor antigrindină, pomicultorii din Voineşti, Dâmboviţa, montează pe banii lor plase ca să își protejeze culturile.

Nu toți îşi permit însă o asemenea investiţie: acoperirea unui hectar de livadă costă circa 15 mii de euro. Marile ferme au început să atragă fonduri europene, ca să nu mai rişte pierderea recoltei.

An de an, grindina face ravagii în culturile de pe Valea Dâmboviţei.

Ionuț Neagu, pomicultor: ”Am fost afectaţi chiar şi sută la sută, am fost afectaţi chiar şi pentru anul acestea, am pierdut doi ani de recoltă. Am aşteptat de la autorităţi sprijin în ceea ce priveşte montarea plaselor antigrindină, nu a venit”.

Marile societăţi agricole au reuşit să obţină finanţare europeană pentru a-şi proteja culturile. Însă pentru cei mai mulți dintre fermieri, cei 15 mii de euro cât costă acoperirea fiecărui hectar...reprezintă un prag de neatins.

Pomicultor: ”Nu ne permitem, nu avem aşa suprafeţe mari. Cei care pun, pun prin fonduri europene. Acuma, ce o da Dumnezeu”.

Edilii din Voineşti au făcut demersuri în repetate rânduri pentru ca sistemul naţional antigrindină să să ajungă și pe Valea Prahovei. Au primit doar promisiuni.

Claudiu Popa, viceprimarul comunei Voineşti: ”Deja oamenii au început să îşi instaleze sisteme antigrindină, şi-au dat seama că asta este sigura soluţie pentru a-şi proteja culturile”.

Ministerul Agriculturii a precizat, pentru Ştirile Pro Tv, că există un studiu de fezabilitate pentru amplasarea a noua puncte de lansare a rachetelor antigrindină în judeţul Dâmboviţa. Alte 7 ar urma să fie instalate în Argeş, o altă zonă pomicolă importantă. Termenul de realizare nu este însă precizat.