Baclava, plăcintă, înghețată și kebap. Festival de bunătățuri turcești în București

Explozie de gusturi turcești, într-un parc din sectorul 3 al Capitalei. Baclavale, plăcinte, înghețată, dar și ceaiul turcesc - toate au fost pe placul trecătorilor.

Festivalul turcesc continuă sâmbătă și duminică, și pe lângă mâncare bucureștenii vor avea parte și de reprezentații artistice.

Cine a trecut vineri prin parcul Titan cu greu a rezistat tentației de a se opri la standul de înghețată, preparată după o rețetă turcească veche de sute de ani: "Înghețata provine din Cahaman Maras, o rețeta turcească, autohtonă".

Iar un ceai negru, adus direct din Turcia, nu i-a făcut pe cei care l-au încercat să se simtă că într-o croazieră prin Marea Marmara, însă i-a mai încălzit puțin. Baclavalele, plăcintele și alte preparate turcești s-au dovedit a fi pe placul pofticioșilor.

Participant la festival: "Am luat o prăjitură pe care am mai mâncat-o tot așa la un festival turcesc. Am fost în Turcia deja și am căutat. Da, este aceeași rețetă".

Și nelipsitul kebap a fost la mare căutare, fie el de pui, de vită, sau de miel sau chiar adana Kebab, cu berbecuț, noutatea festivalului.

Organizatorii spun că banii strânși din vânzarea acestor preparate se vor îndrepta către cei nevoiași.

Festivalul Turcesc ține până duminică, iar bucureștenii se pot bucura, pe lângă mâncarea delicioasă, și de concerte cu muzică tradițională turcească, dar și românească.