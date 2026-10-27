De patru decenii, bărbatul le dă bostanilor uriași fețe amuzante ori îi transformă în dragoni, vrăjitoare și în tot soiul de personaje celebre.

Supranumit „Picasso al sculpturii în dovleci”, artistul este inginer de profesie.

Însă, an de an, în această perioadă, își pune șorțul portocaliu și pălăria de fermier și dă frâu liber imaginației. Folosește dovleci din soiul Atlantic, care pot cântări până la 450 de kilograme și care au o coajă suficient de groasă pentru a-i permite să creeze forme tridimensionale.

Pasiunea sa a început în anii '80, iar de atunci participă la festivaluri de sezon.