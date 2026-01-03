Peste 300.000 de sticle de agheasmă, pregătite de voluntarii Arhiepiscopiei Tomisului pentru Bobotează: „Este o plăcere”

03-01-2026 | 07:35
Voluntari bobotează
La Arhiepiscopia Tomisului, voluntarii lucrează fără oprire pentru a întâmpina cum se cuvine sărbătoarea Botezului Domnului. Sunt pregătite peste 300.000 de sticle, în care credincioșii vor primi agheasma mare de Bobotează.

Voluntarii pun etichete pe sticlele care vor fi umplute cu agheasmă și împărțite apoi credincioșilor de Bobotează.

Femeie: „E foarte plăcută pentru că o facem cu dăruire și cu bucurie. Socializare, venim de ani de zile împreună, e minunat.”

La acțiune participă aproximativ 150 de persoane, care vin mai multe zile la rând, pentru a da o mână de ajutor.

Femeie: „Deja vin de două zile și, să știți că mă relaxează. Și întâlnirea cu creștinii.”

Femeie: „Nu e migălos, e o plăcere, o faptă bună, se apropie Botezul Domnului.”

Măicuță: „Dacă o faci cu drag, nu ți se pare nimic greu.”

Femeie: „Dacă ar fi și mai multe, și mai multe am dovedi.”

Vor fi pregătite 130 de tone de agheasmă mare pentru sărbătoarea Botezului Domnului.

Organizatorii vor să se asigure că nimeni nu va pleca fără apă sfințită după slujba religioasă.

