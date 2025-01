Tradiții și obiceiuri de Bobotează. Fetele își pun busuioc sfințit sub pernă pentru a-și visa ursitul

Se spune că în noaptea de Bobotează, fetele care pun busuioc sfințit sub pernă își visează ursitul! În Mureș, pe Valea Gurghiului, tradiția e încă vie. Și nu e doar o superstiție, spun femeile din sat.

În localitatea Toaca, din Mureș, 700 de case au fost sfințite de preotul care a luat la pas toate ulițele. Comuna e mare, așa că a început cu cinci zile în urmă. Se spune că fetele de măritat trebuie să fure o ramură din busuiocul preotului și să o pună sub pernă. Numai așa își poți visa feciorul sortit.

Dana Maria, localnică: „Eu câțiva ani la rând am studiat pe părinte, ce face părintele, cum, unde lasă căldărușa cu mănuchiul de busuioc. Înfățișarea se zice că nu e importantă, dar să fie un băiat cu suflet bun, băiat de treabăși de casă, dacă e înalt și știe să joace și să cânte e și mai bine.”



Aurelian Toches, preotul parohiei Toaca:„Profitând de neatenția preotului, rup un fir de busuioc cu care este sfințită casa, și-l pun sub prag, preotul trece peste ea, și după aia pun sub pernă să viseze ursitul cu care se vor mărita.”

Nu e o simplă superstiție, spun femeile din sat.

Lucia Fărcaș, localnică:„L-am visat și pe bărbatul meu acum 53 de ani.”

Camelia Fărcaș, localnică:„Pus și făcut, am furat, am pus sub pernăși mi-am visat pe soțul.”

Lucian Fărcaș, localnic:„Nouă nu ne spunea ce a visat. Vă dați seama, era secretul femeilor pe urmă, după câțiva ani de zile, ni s-a povestit așa, stând împreună ce am visat, când am furat busuiocul de la preot.”



De Bobotează, în multe zone sunt stropite cu agheasmă mare gospodăriile și animalele, pentru belșug și spor în toate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: