Scopul proiectului este să-i ajute pe acești oameni să se integreze pe piața muncii. Inițiativa - prima de acest fel din România - ar putea fi extinsă la nivel național.

Denis se deplasează de 18 ani cu ajutorul unui scaun rulant. A încercat să-și găsească un job, dar spune că nu a reușit să fie integrat pe piața muncii.

Denis Gradinaru, cursant: Croitorie, calculatoare, IT. România nu e pregătită pentru persoane în scaun rulant.

Reporter: V-au spus de ce nu v-au angajat?

Denis Gradinaru: Nu, nu, nu mi s-a spus direct, așa, în timp.

Reporter: V-ați simțit exclus?

Denis Gradinaru: Oarecum, da.

Ca el, mai multe persoane cu dizabilități locomotorii au venit la cursurile gratuite organizate la Iași.

Oamenii învață să lucreze cu laserele de sudură, imprimante 3D și sisteme de inteligență artificială.

Cristian Munthiu, antreprenor: „Vor reuși să proiecteze, de exemplu, un obiect în 3D, să îl printez 3D, să programeze un robot și tehnologii laser. Practic, să folosească tehnologii care sunt ale viitorului”.

Franc Elena Gache, cursant: „E ceva unic, nu am mai experimentat. Mi-ar plăcea, de ce nu, altceva, să avansez în ceea ce am făcut până acum”.

Sorin Baciu, antreprenor: „Facem primul centru educațional pentru persoane cu dizabilități locomotorii, primul centru din România, gratuit, pentru a le oferi o șansă în câmpul muncii, mai ales că Europa are o directivă de incluziune”.

La nivel național, sunt peste 200.000 de persoane cu dizabilități locomotorii, conform Ministerului Muncii. Doar 17% dintre acești oameni sunt incluși pe piața muncii.