Un zbor care te poartă în cealaltă parte a lumii într-un timp pe care generațiile trecute nici nu și l-ar fi imaginat îți poate da peste cap ceasul biologic, afectând somnul, digestia, memoria, concentrarea și chiar funcționarea unor organe precum ficatul și rinichii.

Principalul vinovat nu este lipsa somnului în sine, ci perturbarea ceasului biologic al organismului. Acesta funcționează pe un ciclu de aproximativ 24 de ore și ne spune când este momentul să mâncăm, să dormim și să fim activi, scrie BBC.

În fiecare zi, însă, acest ceas are nevoie de o mică reajustare, deoarece ciclul său natural durează puțin peste 24 de ore. Pentru a ne menține sincronizați cu mediul, anumite celule sensibile la lumină din retină detectează lăsarea întunericului și trimit o serie de semnale către glanda pineală, o mică glandă situată în partea din spate a creierului, care secretă melatonina – hormonul somnului.

Acest sistem este coordonat de o regiune a creierului numită nucleul suprachiasmatic (SCN). Russell Foster, profesor de neuroștiințe circadiene la Universitatea Oxford și autorul cărții Life Time, compară SCN cu dirijorul unei orchestre: el sincronizează toate procesele organismului cu alternanța dintre zi și noapte. Un zbor intercontinental poate da totul peste cap.

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