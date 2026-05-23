Răspunsurile apar imediat și sunt formulate într-un mod clar și convingător, ceea ce îi face pe mulți să aibă încredere în ele. Medicii avertizează însă că inteligența artificială poate oferi informații greșite sau incomplete, iar folosirea acestor sisteme în locul unui consult medical real poate veni cu riscuri serioase. Iată care sunt riscurile recomandările medicale greșite.

Tot mai mulți oameni folosesc chatbot-urile AI pentru sfaturi medicale

Tot mai multe persoane aleg să își caute răspunsurile legate de sănătate direct în aplicațiile de inteligență artificială. Dacă în trecut oamenii introduceau simptomele în Google și analizau mai multe site-uri, acum mulți preferă să întrebe direct un chatbot AI și să primească rapid un răspuns complet.

Un sondaj realizat de Kaiser Family Foundation arată că aproximativ o treime dintre adulți folosesc deja inteligența artificială pentru informații și recomandări medicale. Motivul este simplu: aceste platforme sunt rapide, gratuite și oferă explicații formulate clar, într-un stil care pare sigur și convingător. Pentru mulți utilizatori, conversația cu un chatbot poate părea mai simplă decât căutarea printre zeci de articole și forumuri, scrie Uniladtech.com.

De ce răspunsurile generate de AI pot părea credibile chiar și atunci când sunt false

Dr. Fotodotis Malamas, consultant în fertilitate la CREATE Fertility, atrage atenția că răspunsurile generate de inteligența artificială pot părea foarte sigure chiar și atunci când conțin informații greșite. El explică faptul că un motor de căutare oferă mai multe surse și opinii diferite, în timp ce un chatbot generează un singur răspuns sintetizat. Tocmai acest lucru poate crea impresia că informația este definitivă și verificată complet.

În realitate, sistemele AI pot produce așa-numitele „halucinații”, adică răspunsuri formulate convingător, dar care includ informații false sau înșelătoare. Problema este că utilizatorii nu își dau întotdeauna seama când un răspuns este incorect, mai ales atunci când acesta este scris într-un mod foarte sigur și bine structurat.

Riscurile folosirii inteligenței artificiale pentru diagnostic medical

Tot mai multe persoane apelează la inteligența artificială atunci când au simptome, caută explicații pentru anumite stări sau încearcă să înțeleagă mai bine un diagnostic. Răspunsurile apar rapid, sunt formulate simplu și par ușor de înțeles. În multe situații, oamenii folosesc chatbot-uri AI înainte să ajungă la medic sau chiar în locul unui consult medical. Problema este că aceste sisteme nu funcționează ca un medic real. Inteligența artificială nu poate examina pacientul, nu poate observa semne fizice și nu poate înțelege complet contextul medical al unei persoane. Medicii atrag atenția că AI poate fi utilă pentru informații generale, însă folosirea ei pentru diagnostic sau tratament poate veni cu riscuri importante.

Unul dintre cele mai mari pericole este faptul că AI poate oferi informații false sau incomplete într-un mod foarte convingător. Acest fenomen este cunoscut sub numele de „halucinație AI”. Practic, sistemul generează răspunsuri care par logice și bine explicate, dar care pot conține greșeli medicale, recomandări nepotrivite sau chiar diagnostice inexistente. În domeniul sănătății, astfel de erori pot avea consecințe serioase. Specialiștii spun că informațiile greșite pot duce la tratamente nepotrivite, interpretări eronate ale simptomelor sau întârzierea prezentării la medic.

Mai multe studii recente au arătat că modelele AI întâmpină probleme atunci când trebuie să analizeze simptome incomplete sau neclare. Exact aceasta este situația în care se află mulți pacienți la începutul unei probleme medicale. Un studiu publicat în 2026 a arătat că unele chatbot-uri AI au greșit în peste 80% dintre cazurile medicale aflate în stadii incipiente.

Medicii nu stabilesc un diagnostic doar pe baza unei liste de simptome. Ei iau în calcul istoricul pacientului, vârsta, alte boli existente, tratamentele urmate, analizele și multe alte detalii. Inteligența artificială nu poate înțelege toate aceste nuanțe la fel ca un specialist. De exemplu, aceeași durere de cap poate avea cauze complet diferite de la o persoană la alta. Pentru cineva poate fi doar oboseală sau stres, iar pentru altcineva poate ascunde o problemă neurologică serioasă.

Un alt pericol este că unele persoane ajung să aibă prea multă încredere în răspunsurile generate de AI. Dacă sistemul spune că simptomele „nu par grave”, utilizatorul poate decide să nu mai meargă la medic. Un studiu realizat în Marea Britanie a arătat că o parte dintre persoanele care au cerut sfaturi medicale chatboturilor au fost descurajate să mai caute ajutor profesionist.

Medicii avertizează că AI nu poate recunoaște întotdeauna corect urgențele medicale și poate rata semnale importante care necesită intervenție rapidă. Mulți utilizatori introduc în conversațiile cu AI informații sensibile despre sănătate: simptome, rezultate de analize, tratamente sau detalii despre sănătatea mintală. Specialiștii spun că acest lucru poate ridica probleme legate de confidențialitate și securitatea datelor, mai ales dacă oamenii nu știu exact cum sunt stocate sau folosite informațiile oferite platformelor AI.

Medicii și cercetătorii spun că inteligența artificială poate fi utilă pentru informare generală sau pentru explicarea unor termeni medicali mai complicați. De asemenea, poate ajuta oamenii să își pregătească întrebările înainte de un consult. Totuși, AI nu ar trebui să înlocuiască evaluarea medicală făcută de un specialist. Un diagnostic corect înseamnă mai mult decât interpretarea unor simptome scrise într-o conversație online. În cazul problemelor de sănătate, mai ales atunci când simptomele sunt severe, persistente sau neobișnuite, consultul medical rămâne esențial.

Ce avertizează medicii despre recomandările generate de AI

Dr. Malamas spune că există o diferență foarte mare între folosirea inteligenței artificiale ca instrument de sprijin pentru medici și folosirea acesteia de către pacienți pentru luarea unor decizii importante legate de sănătate. Specialistul avertizează că oamenii pot ajunge să aibă prea multă încredere în răspunsurile generate automat, fără să verifice informațiile sau fără să consulte un medic.

El consideră că platformele AI ar trebui să fie mai transparente în legătură cu sursele pe care le folosesc și să prioritizeze informațiile medicale verificate și evaluate de specialiști, nu conținutul general de pe internet sau discuțiile neverificate de pe forumuri.

De ce AI-ul nu poate înlocui consultul unui specialist

Deși inteligența artificială poate explica anumite informații medicale într-un limbaj simplu și accesibil, ea nu poate înlocui consultul unui specialist. Un medic analizează istoricul pacientului, simptomele, rezultatele analizelor și multe alte detalii care nu pot fi evaluate complet de un chatbot. În plus, specialiștii pot observa aspecte importante în timpul unui consult direct, lucru imposibil pentru un sistem automat.

Medicii spun că tehnologia poate fi utilă ca punct de pornire pentru informare, însă nu ar trebui folosită ca substitut pentru evaluarea profesională, mai ales în problemele medicale sensibile sau complexe.

Cum verifici dacă informațiile medicale primite online sunt corecte

Specialiștii recomandă ca informațiile medicale obținute online să fie verificate întotdeauna din mai multe surse sigure. Este important ca utilizatorii să caute informații provenite din organizații medicale oficiale, spitale, universități sau surse validate științific.

De asemenea, răspunsurile oferite de inteligența artificială nu ar trebui considerate diagnostice sau recomandări medicale finale. Dacă simptomele persistă sau situația este urgentă, consultul medical rămâne esențial. Experții spun că inteligența artificială poate fi un instrument util pentru informare rapidă, dar rolul ei ar trebui să fie acela de a ghida utilizatorii către ajutor specializat, nu de a înlocui relația cu medicul.