Patru pași simpli pentru a începe curățenia de toamnă. Cum decizi ce păstrezi și ce arunci

Odată cu luna septembrie, începe un nou an școlar și, odată cu el, sentimentul unui nou început. Specialiștii au pregătit o serie de sfaturi pentru curățenia de toamnă.

Pe măsură ce serile devin mai întunecate, vom petrece mai mult timp în interior, ceea ce face ca această perioadă să fie un moment firesc pentru a ne uita din nou la locuințele noastre și a începe un proces de reorganizare, relatează BBC.

Potrivit psihologilor, curățenia și ordonarea spațiului în care trăim pot reduce stresul și ne pot crește nivelul de energie. Însă alegerea obiectelor pe care să le păstrăm și a celor de care să ne despărțim nu este ușoară, mulți dintre noi întâmpinăm dificultăți în a decide.

Curățenia toamna. Sfaturi de la specialiști

Patru cele mai eficiente strategii pentru a elibera spațiul din locuință:

1. Începe cu pași mici

Cea mai mare provocare este, pentru mulți, începutul. De aceea este important să îți dai voie să faci ordine, inclusiv prin aruncarea sau donarea unor obiecte, chiar și a cadourilor păstrate din obligație, nu din plăcere.

2. Planifică ce faci cu lucrurile de care scapi

Este esențial să decizi din timp ce vei face cu obiectele eliminate, ideal, chiar înainte de a începe procesul de decluttering.

E recomandat să iei în calcul donațiile către magazine de caritate, reciclarea, sau, dacă e cazul, depozitele de deșeuri. Poți, de asemenea, să vinzi obiectele second-hand prin platforme precum Vinted.

Ideea de a face bani din lucrurile inutile poate deveni o capcană, ajungem să le strângem în saci sau cutii fără a le mai vinde efectiv.

3. Calitate, nu cantitate

Toată lumea a auzit expresia „fii nemilos”, dar o curățenie eficientă nu înseamnă să te desparți de obiectele dragi cu orice preț.

Specialiștii recomandă mai degrabă să te înconjori de obiecte care spun povestea ta, fie că e vorba de suveniruri de vacanță, fotografii sau desene ale copiilor. Un truc esențial este ceea ce se numește „limitarea spațiului”: oferă fiecărui obiect un loc clar, dedicat, în loc să le împrăștii prin toată casa.

4. Fă diferența între nostalgie și sentimentalism

Atașamentul emoțional este una dintre cele mai frecvente piedici în procesul de curățenie. De cele mai multe ori, acesta e legat de două lucruri diferite: nostalgia și sentimentalismul, explică psihoterapeutul Stelios Kiosses. Sentimentalismul se referă la valoarea emoțională actuală a unui obiect pentru că simbolizează o relație, o reușită sau un moment important. Nostalgia, în schimb, este dorul de trecut, iar obiectul evocă o amintire.

Recunoașterea diferenței dintre cele două te poate ajuta să renunți mai ușor la anumite lucruri.

În final, întreabă-te sincer de ce păstrezi un obiect și dacă chiar îi va lipsi cuiva din casă.

