Patru pași simpli pentru a începe curățenia de toamnă. Cum decizi ce păstrezi și ce arunci

Stiri Diverse
16-09-2025 | 10:07
ordine
Shutterstock

Odată cu luna septembrie, începe un nou an școlar și, odată cu el, sentimentul unui nou început. Specialiștii au pregătit o serie de sfaturi pentru curățenia de toamnă.

autor
Aura Trif

Pe măsură ce serile devin mai întunecate, vom petrece mai mult timp în interior, ceea ce face ca această perioadă să fie un moment firesc pentru a ne uita din nou la locuințele noastre și a începe un proces de reorganizare, relatează BBC.

Potrivit psihologilor, curățenia și ordonarea spațiului în care trăim pot reduce stresul și ne pot crește nivelul de energie. Însă alegerea obiectelor pe care să le păstrăm și a celor de care să ne despărțim nu este ușoară, mulți dintre noi întâmpinăm dificultăți în a decide.

Curățenia toamna. Sfaturi de la specialiști

Patru cele mai eficiente strategii pentru a elibera spațiul din locuință:

1. Începe cu pași mici

Citește și
Donald Trump
Donald Trump va intenta un proces de calomnie şi defăimare în valoare de 15 miliarde de dolari ziarului The New York Times

Cea mai mare provocare este, pentru mulți, începutul. De aceea este important să îți dai voie să faci ordine, inclusiv prin aruncarea sau donarea unor obiecte, chiar și a cadourilor păstrate din obligație, nu din plăcere.

2. Planifică ce faci cu lucrurile de care scapi

Este esențial să decizi din timp ce vei face cu obiectele eliminate, ideal, chiar înainte de a începe procesul de decluttering.

E recomandat să iei în calcul donațiile către magazine de caritate, reciclarea, sau, dacă e cazul, depozitele de deșeuri. Poți, de asemenea, să vinzi obiectele second-hand prin platforme precum Vinted.

Ideea de a face bani din lucrurile inutile poate deveni o capcană, ajungem să le strângem în saci sau cutii fără a le mai vinde efectiv.

3. Calitate, nu cantitate

Toată lumea a auzit expresia „fii nemilos”, dar o curățenie eficientă nu înseamnă să te desparți de obiectele dragi cu orice preț.

Specialiștii recomandă mai degrabă să te înconjori de obiecte care spun povestea ta, fie că e vorba de suveniruri de vacanță, fotografii sau desene ale copiilor. Un truc esențial este ceea ce se numește „limitarea spațiului”: oferă fiecărui obiect un loc clar, dedicat, în loc să le împrăștii prin toată casa.

4. Fă diferența între nostalgie și sentimentalism

Atașamentul emoțional este una dintre cele mai frecvente piedici în procesul de curățenie. De cele mai multe ori, acesta e legat de două lucruri diferite: nostalgia și sentimentalismul, explică psihoterapeutul Stelios Kiosses. Sentimentalismul se referă la valoarea emoțională actuală a unui obiect pentru că simbolizează o relație, o reușită sau un moment important. Nostalgia, în schimb, este dorul de trecut, iar obiectul evocă o amintire.

Recunoașterea diferenței dintre cele două te poate ajuta să renunți mai ușor la anumite lucruri.

În final, întreabă-te sincer de ce păstrezi un obiect și dacă chiar îi va lipsi cuiva din casă.

Peste 40% dintre români cred că Inteligența Artificială ar fi mai ieftină decât meditațiile

Sursa: BBC

Etichete: curatenie, toamna, ordine,

Dată publicare: 16-09-2025 09:39

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Un șofer de 19 ani a intrat cu mașina într-o terasă din Piatra-Olt. Opt persoane au fost rănite
Stiri actuale
Un șofer de 19 ani a intrat cu mașina într-o terasă din Piatra-Olt. Opt persoane au fost rănite

Opt persoane au fost rănite în judeţul Olt, după ce un tânăr de 19 ani a pierdut controlul maşinii şi a intrat cu autoturismul într-o terasă.

Donald Trump va intenta un proces de calomnie şi defăimare în valoare de 15 miliarde de dolari ziarului The New York Times
Stiri externe
Donald Trump va intenta un proces de calomnie şi defăimare în valoare de 15 miliarde de dolari ziarului The New York Times

Președintele Donald Trump a anunțat luni că va intenta un proces de 15 miliarde de dolari împotriva ziarului The New York Times, acuzând publicația de calomnie și defăimare, relatează CNN.

Raport: Rusia a reeducat și militarizat în peste 200 de centre copiii ucraineni răpiți. Unii au fost adoptați ilegal
Stiri externe
Raport: Rusia a reeducat și militarizat în peste 200 de centre copiii ucraineni răpiți. Unii au fost adoptați ilegal

Copiii ucraineni capturați de soldații ruși au fost trimiși în peste 200 de centre din Rusia, unde au fost supuși reeducării forțate și antrenamentelor militare, arată un nou raport. Aceste practici încalcă flagrant dreptul internațional.

Recomandări
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat
Stiri Politice
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat

A apărut încă un subiect tensionat în coaliția de guvernare. Palatul Victoria anunță că prețul alimentelor de bază nu va mai fi plafonat de la 1 octombrie, așa cum au stabilit deja partidele de la putere.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui României
Stiri Politice
Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui României

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală şi-a asumat că TVA nu va creşte, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA-ul.

Președintele Poloniei: „Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război, pentru că numai asta asigură pacea”
Stiri externe
Președintele Poloniei: „Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război, pentru că numai asta asigură pacea”

Preşedintele polonez Karol Nawrocki a cerut NATO să-şi consolideze capacităţile de descurajare în urma incursiunii unor drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei, relatează marţi dpa.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Septembrie 2025

43:16

Alt Text!
La Măruță
15 Septembrie 2025

01:28:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Septembrie 2025

01:45:48

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28