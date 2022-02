Paște 2022. Pe ce dată sărbătoresc ortodocșii Învierea Domnului anul acesta

Shutterstock

Paște 2022. Paștele va cădea anul acesta în ultima duminică a lunii aprilie, pentru creștinii ortodocși. După obicei, catolicii sărbătoresc Învierea Domnului cu o săptămână înainte.

Paște 2022. Paștele este fixat în calendarul Ortodox pe data de 24 aprilie, iar la catolici, data fixată este de 17 aprilie.

Data Paștelui este variabilă, şi în jurul acesteia sunt fixate alte sărbători, precum Rusaliile. Regula după care se calculează ziua exactă a fost stabilită la Sinodul Ecumenic de la Niceea, în 325 e.n. Astfel, Paştele Ortodox este sărbătorit, în fiecare an, în duminica imediat următoare lunii pline de după echinocţiul de primăvară.

Dacă această duminică se suprapune Paştelor iudeilor, sărbătoarea va fi mutată în duminica următoare.

Dar in plus, utilizarea a doua calendare diferite explica decalajul acestei sarbatori la catolici si ortodocsi. Biserica Catolica se raporteaza la echinoctiul de primavara dupa calendarul gregorian, in timp ce Biserica Ortodoxa calculeaza acelasi eveniment astronomic dupa calendarul iulian (pe stil vechi).

Citește și Avertismentul unei companii de transport: Cadourile de Crăciun vor ajunge abia de Paşte

Originile sărbătorii pascale sunt legate de sărbătorile mai vechi ale renașterii naturii şi ale echinocţiului de primăvară. Poporul evreu marchează prin sărbătoarea Paştelui eliberarea din sclavie şi plecarea din Egipt. La începutul erei noastre, în perioada în care a trăit Iisus, data Paştelui iudeu (Pesah) era fixată în ziua de 14 în luna Nisan (după calendarul lunar), ziua cu prima Lună plină a primăverii. Nisan este prima lună a anului în calendarul asirian, iar în cel iudaic este prima lună a anului ecleziastic şi a şaptea lună (a opta în anii bisecţi) a anului secular. Numele de “nisan” este de origine asiro-babiloniană şi înseamnă “luna fericirii”.

Această dată era dependenta de ciclul lunar (anul de 13 luni), şi nu de calendarul solar de 12 luni, aplicat în prezent. Aşa încât data Paştelui a fost stabilită de primul Conciliu de la Niceea, din anul 325, în “duminica imediat următoare lunii pline după echinocţiul de primavara’. Calculul acestei date permite stabilirea în calendar nu doar a Paştelui, ci şi a altor sărbători creştine importante.

Paștele 2022 și Floriile ortodoxe

Floriile ortodoxe 2022, vor avea loc duminică, 17 aprilie, iar Floriile sărbătorite de catolici în 2022 vor fi în ziua de duminică, 10 aprilie. Sărbătoarea Floriilor este primită cu bucurie de toți credincioșii, dar cu înțelegerea faptului că săptămâna ce urmează, numită Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor, este una a tristeții.