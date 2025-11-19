Păsări cântătoare, ademenite din păduri de braconieri. Multe au fost găsite în locuința unui bărbat din Târgu Mureș

12 păsări cântătoare, găsite în locuința unui bărbat din Târgu Mureș, au fost eliberate de comisarii Gărzii de Mediu. Exemplarele ocrotite de lege erau ținute în colivii speciale, fiind ademenite din pădure prin metoda cleiului.

În această situație, ornitologii trag un semnal de alarmă deoarece statisticile sunt îngrijorătoare.

Cele 12 păsări cântătoare din patru specii diferite au fost găsite la o percheziție în locuința bărbatului din Târgu Mureș.

Exemplarele au fost eliberate din colivii, însă una dintre ele va avea nevoie de îngrijiri medicale.

Komaromi Reka, ornitolog: „Un exemplar de sticlete a ajuns la noi, la centrul de reabilitare din Târgu Mureș. Noi o să ținem două trei luni, din cauză că penajul s-a stricat din cauza lipiciului cu care a fost capturat”.

Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „Au fost demarate cercetări sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni constând în capturarea intenționată și deținerea unor exemplare de păsări aparținând unor specii protejate”.

Sute de păsări protejate de lege trăiesc la marginea pădurilor din Târgu Mureș. Multe exemplare sunt ademenite de braconieri prin metoda cleiului. În colivii sunt așezate „păsări chemătoare”, care trebuie să cânte pentru a atrage alte specii.

Apoi, crengile copacilor sunt date cu clei și astfel sunt prinse viețuitoarele.

Aceste păsări sunt un caz fericit, deoarece multe ajung să fie vândute pe piața neagră. În Europa, fenomenul este de neoprit și a devenit o amenințare pentru specii.

Fekete Zsuzsanna, reprezentant asociație: „Se estimează că anual în Europa și în zona Mediteranei sunt prinse și capturate ilegal și ucise între 13 milioane și 42 de milioane de păsări”.

Komaromi Reka, ornitolog: „Se întâmplă în perioada asta a anului când se adună ca să plece pentru iernare”.

Braconajul păsărilor protejate se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani.

