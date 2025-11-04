Parisul lansează o loterie prin care oamenii pot câștiga un loc de veci lângă Jim Morrison, Oscar Wilde sau Edith Piaf

Parizienii au șansa de a câștiga un loc de înmormântare alături de unii dintre cei mai faimoși artiști din istorie, inclusiv Jim Morrison de la The Doors, scriitorul Oscar Wilde și legendara cântăreață franceză Édith Piaf.

Orașul Paris a lansat o loterie pentru restaurarea monumentelor funerare din cimitirele supraaglomerate Père-Lachaise, Montparnasse și Montmartre, scrie BBC.

Zece pietre funerare care necesită reparații din fiecare cimitir sunt oferite la prețul de 4.000 de euro fiecare, cu condiția ca achizitorii să le restaureze și să dobândească un loc de veci în apropierea acestora.

Mormintele licitate datează din secolul al XIX-lea

Programul „reprezintă un compromis” între respectarea celor decedați și oferirea locuitorilor șansei de a fi înmormântați în oraș, a declarat consiliul municipal din Paris. Întreținerea pietrelor funerare și a monumentelor din cimitirele pariziene este responsabilitatea familiilor, nu a orașului. Din această cauză, unele morminte pot deveni abandonate și degradate în timp. Totuși, îndepărtarea monumentelor deteriorate poate fi dificilă, deoarece cimitirele sunt clasificate ca situri protejate de patrimoniu.

Orașul speră ca acest nou program, aprobat în unanimitate de consiliu în aprilie, să contribuie la restaurarea monumentelor din aceste locuri de veci celebre.

Cimitirele au devenit și destinații turistice populare, în parte datorită personalităților îngropate aici.

Pe lângă Morrison, Piaf și Wilde, la Père-Lachaise sunt înmormântați scriitorul francez Marcel Proust și compozitorul polonez Frédéric Chopin.

Scriitorii Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Samuel Beckett și cântărețul Serge Gainsbourg se odihnesc la Montparnasse, unde sunt depuse și cenușa actriței Jane Birkin. Pictorul Edgar Degas, scriitorul Émile Zola și regizorul din Nouval Francez François Truffaut sunt îngropați la Montmartre. Nu există nicio sugestie că aceste monumente celebre ar fi scoase la vânzare în cadrul programului.

Cele 30 de pietre funerare disponibile, multe dintre ele fără inscripții vizibile, datează din secolul al XIX-lea.

Pot aplica doar persoanele care locuiesc în prezent în Paris. Consiliul a declarat că a decis să organizeze loteria după ce a primit un număr mare de cereri de interes. Tragerea la sorți va avea loc în ianuarie.

Totuși, un loc în unul dintre cimitirele istorice va avea, cel mai probabil, un cost considerabil pentru câștigători.

Care sunt condițiile

Conform condițiilor, achizitorii trebuie să restaureze monumentul cumpărat în termen de șase luni, cu un design „fidel originalului”.

De asemenea, trebuie să facă aranjamente pentru obținerea unui loc de veci în apropiere, tot într-un termen stabilit. Dacă oricare dintre aceste condiții nu este respectată, vânzarea va fi anulată, iar cumpărătorii își vor pierde banii.

Locurile de veci sunt închiriate pe o perioadă fixă sau pe viață. Fișele descriptive ale monumentelor disponibile arată că un loc de veci costă 976 de euro pentru un contract de 10 ani, 3.354 de euro pentru 30 de ani sau 5.260 de euro pentru 50 de ani.

Dacă un contract expiră fără reînnoire, locul poate fi revândut și reutilizat. Pentru o închiriere pe viață, costul este de 17.668 de euro.

