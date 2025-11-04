Parisul lansează o loterie prin care oamenii pot câștiga un loc de veci lângă Jim Morrison, Oscar Wilde sau Edith Piaf

Stiri Diverse
04-11-2025 | 17:28
cimitir paris
Getty

Parizienii au șansa de a câștiga un loc de înmormântare alături de unii dintre cei mai faimoși artiști din istorie, inclusiv Jim Morrison de la The Doors, scriitorul Oscar Wilde și legendara cântăreață franceză Édith Piaf.

autor
Aura Trif

Orașul Paris a lansat o loterie pentru restaurarea monumentelor funerare din cimitirele supraaglomerate Père-Lachaise, Montparnasse și Montmartre, scrie BBC.

Zece pietre funerare care necesită reparații din fiecare cimitir sunt oferite la prețul de 4.000 de euro fiecare, cu condiția ca achizitorii să le restaureze și să dobândească un loc de veci în apropierea acestora.

Mormintele licitate datează din secolul al XIX-lea

Programul „reprezintă un compromis” între respectarea celor decedați și oferirea locuitorilor șansei de a fi înmormântați în oraș, a declarat consiliul municipal din Paris. Întreținerea pietrelor funerare și a monumentelor din cimitirele pariziene este responsabilitatea familiilor, nu a orașului. Din această cauză, unele morminte pot deveni abandonate și degradate în timp. Totuși, îndepărtarea monumentelor deteriorate poate fi dificilă, deoarece cimitirele sunt clasificate ca situri protejate de patrimoniu.

Orașul speră ca acest nou program, aprobat în unanimitate de consiliu în aprilie, să contribuie la restaurarea monumentelor din aceste locuri de veci celebre.

Citește și
30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța
30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța

Cimitirele au devenit și destinații turistice populare, în parte datorită personalităților îngropate aici.

Pe lângă Morrison, Piaf și Wilde, la Père-Lachaise sunt înmormântați scriitorul francez Marcel Proust și compozitorul polonez Frédéric Chopin.

Scriitorii Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Samuel Beckett și cântărețul Serge Gainsbourg se odihnesc la Montparnasse, unde sunt depuse și cenușa actriței Jane Birkin. Pictorul Edgar Degas, scriitorul Émile Zola și regizorul din Nouval Francez François Truffaut sunt îngropați la Montmartre. Nu există nicio sugestie că aceste monumente celebre ar fi scoase la vânzare în cadrul programului.

Cele 30 de pietre funerare disponibile, multe dintre ele fără inscripții vizibile, datează din secolul al XIX-lea.

Pot aplica doar persoanele care locuiesc în prezent în Paris. Consiliul a declarat că a decis să organizeze loteria după ce a primit un număr mare de cereri de interes. Tragerea la sorți va avea loc în ianuarie.

Totuși, un loc în unul dintre cimitirele istorice va avea, cel mai probabil, un cost considerabil pentru câștigători.

Care sunt condițiile

Conform condițiilor, achizitorii trebuie să restaureze monumentul cumpărat în termen de șase luni, cu un design „fidel originalului”.

De asemenea, trebuie să facă aranjamente pentru obținerea unui loc de veci în apropiere, tot într-un termen stabilit. Dacă oricare dintre aceste condiții nu este respectată, vânzarea va fi anulată, iar cumpărătorii își vor pierde banii.

Locurile de veci sunt închiriate pe o perioadă fixă sau pe viață. Fișele descriptive ale monumentelor disponibile arată că un loc de veci costă 976 de euro pentru un contract de 10 ani, 3.354 de euro pentru 30 de ani sau 5.260 de euro pentru 50 de ani.

Dacă un contract expiră fără reînnoire, locul poate fi revândut și reutilizat. Pentru o închiriere pe viață, costul este de 17.668 de euro.

“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”

Sursa: BBC

Etichete: Franta, artisti, loterie, paris, cimitir,

Dată publicare: 04-11-2025 17:28

Articol recomandat de sport.ro
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
Citește și...
O doctoriță româncă, stabilită în Franța, a fost găsită carbonizată în casă. Fiul ei este căutat de poliție
Stiri externe
O doctoriță româncă, stabilită în Franța, a fost găsită carbonizată în casă. Fiul ei este căutat de poliție

Simona Boila, o cardioloagă de aproximativ 50 de ani, a fost găsită moartă, carbonizată, în locuința sa din Molsheim, lângă Strasbourg.

30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța

Continuăm incursiunea noastră în trecut și ajungem în 1998 – un an al contrastelor. Țara se scutură de iluzii și se lovește de crize. 

Shein a retras de la vânzare păpuşi cu caracter pornografic, după ce autorităţile din Franța au depus plângere
Stiri externe
Shein a retras de la vânzare păpuşi cu caracter pornografic, după ce autorităţile din Franța au depus plângere

Shein a retras de la vânzare păpuşi sexuale cu aspect de copii, după ce acestea au fost descoperite pe site-ul companiei de către autoritatea franceză pentru protecţia consumatorilor, DGCCRF, relatează Reuters.

Recomandări
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”
Interviurile Stirileprotv.ro
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”

„România este o țară neînțeleasă și redusă la niște clișee abominabile”, dar adevărul e că e o țară extraordinară, în care, în ciuda tuturor problemelor, se trăiește mai bine decât la Paris sau la Londra, orașe care sunt “terminate”.

Darius Vâlcov, eliberat din închisoare după ce Instanţa supremă a stabilit că faptele s-au prescris
Stiri actuale
Darius Vâlcov, eliberat din închisoare după ce Instanţa supremă a stabilit că faptele s-au prescris

Darius Vâlcov va fi eliberat din penitenciar, după ce un complet de cinci judecători de la Instanţa supremă a decis marţi că faptele pentru care acesta a fost condamnat la şase ani de închisoare în Dosarul Tablourilor s-au prescris.

Putin pregătește mobilizare permanentă: rușii vor putea fi înrolați tot anul, inclusiv în timp de pace
Stiri externe
Putin pregătește mobilizare permanentă: rușii vor putea fi înrolați tot anul, inclusiv în timp de pace

Președintele rus Vladimir Putin a semnat legi care introduc modificări în procesul de recrutare militară. Documentele au fost publicate pe portalul oficial de informații juridice, scrie publicația independentă Meduza.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 04 Noiembrie 2025

46:22

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28